“Aperitivo al museo”, percorsi tematici a palazzo Zuckermann

Dopo due anni torna l’appuntamento Aperitivo al Museo, conferenze e/o visite guidate a specifiche sezioni delle raccolte artistiche e numismatiche esposte nella sede di Palazzo Zuckermann.

A conclusione degli incontri verrà organizzato un aperitivo: sarà l’occasione per unire gli appuntamenti con l’arte al classico rito del tardo pomeriggio padovano, per scambiare opinioni e per soddisfare curiosità sulle opere presentate.

Dove

Palazzo Zuckermann, corso Garibaldi 33

Museo d’Arte Medioevale e Moderna

Museo Bottacin

Gli incontri

Martedì 31 maggio ore 17.30

Donne in medaglia

Elisabetta Chino e Valeria Vettorato

Martedì 7 giugno ore 17.30

Il nuovo allestimento della sezione gioielli

Elisabetta Gastaldi e Marco Rapposelli

Informazioni

Ingresso 1 euro.

Il biglietto si acquista alla cassa dei Musei Civici agli Eremitani

prenotazione obbligatoria, numero massimo 40 persone

049 8204581, da lunedì a venerdì (dalle ore 9.30 alle 12.30)

museo.arte@comune.padova.it; m useo.bottacin@comune.padova.it

Si raccomanda fortemente di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in particolare in situazione di affollamento.

L’accesso alla sede espositiva sarà gestito con rigoroso rispetto di tutte le regole previste dalle normative anti Covid-19. Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Foto articolo da comunicato stampa