Aperitivo in piazza: cibo, birre, aperitivi e musica a Camposampiero

Sabato 1 agosto, dalle 21 “Aperitivo in Piazza” Castello a Camposampiero.

Non mancherano cibo, birre, aperitivi e musica!

Vuoi essere sicuro di trovare posto?

Ricordati di prenotare il tuo tavolo!

Per info e prenotazioni:

366 321 2783 - Paolo

Norme di comportamento

È obbligatorio rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone in ogni situazione.

Negli spazi all’aperto, la mascherina non è obbligatoria quando è possibile mantenere il distanziamento sociale di 1 metro.

Negli spazi al chiuso, è obbligatorio indossare la mascherina.

In ogni situazione in cui il distanziamento non è possibile, è obbligatorio indossare la mascherina.

E’ consentito rimuovere la mascherina per mangiare e bere.

Non è possibile consumare da bere al banco bar.

Info web

https://www.facebook.com/events/748417302642755/

https://www.facebook.com/sprissetto/