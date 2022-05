Aperitivo street: un evento per celebrare le attività commerciali di Noventa Padovana

Venerdì 27 maggio, Nicole Boutique Noventa sarà sede di un evento rivolto a tutti i commercianti e i cittadini di Noventa Padovana e non. Dopo due anni di sosta, APERITIVO STREET torna, e quest’anno sarà ancora più ricco di emozioni, storie da raccontare, momenti da condividere e amicizie da celebrare; sarà un’occasione di primaria importanza per il ricco tessuto commerciale di Noventa, che si contraddistingue da sempre per la sua assoluta professionalità e passione.

Il tema dell’evento è: “Un tuffo nel passato per guardare con ottimismo al Futuro”.

Le realtà “storiche” aderiscono portando qualcosa di storico e qualcosa di nuovo della propria attività, che rappresenti chi erano e chi sono oggi.

Perché la sfida che tutti i commercianti e gli imprenditori devono affrontare oggigiorno è proprio questa, essere sempre al passo con i tempi scegliendo l’innovazione, mantenendo però la propria essenza personale e le proprie radici ben salde.

Confesercenti e la Fondazione dei Negozi Storici sostengono questa iniziativa di valorizzazione del patrimonio imprenditoriale di Noventa Padovana. Le attività storiche sono un valore per le nostre città perché fanno parte della storia. Ma proprio perché ancora in attività sono anche il vissuto di oggi che guarda al domani. Imparare a conoscerle e valorizzarle è il primo passo per crescere e costruire il futuro insieme.

Dalle 18, l’evento è aperto a tutti coloro che avranno il piacere di partecipare, sarà questo un momento di condivisione importante sia per ritrovarsi che per consolidare i legami amicali e commerciali tra tutti i colleghi esercenti, clienti e amici. Sarà anche una ricorrenza storica per Nicole Boutique Noventa: “Proprio a maggio di 50 anni fa, la mia mamma decideva di aprire l’attività che per tanti anni abbiamo gestito insieme con orgoglio e dedizione. In questa occasione, vorrei invitarvi quindi ad unirvi a noi per dare ulteriore valore a questo momento speciale”. Queste le parole di Nicoletta Allibardi, titolare del negozio, consulente d’immagine e style coach.

