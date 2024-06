Aperitivo a Teatro al Maddalene con "Shrek. Io mi oppongo"

Torna al Teatro Verdi il tradizionale appuntamento con gli aperitivi teatrali delle 19. Un incontro a tu per tu tra attori e spettatori, sorseggiando amabilmente una fresca bibita estiva, che alimenta l’idea di un teatro capace di abbatte la quarta parete, per creare un’unica grande comunità in costante dialogo.

Il programma di quest’anno si caratterizza per la centralità dell’attore, a partire dalle celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Eleonora Duse.

I neo diplomati dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni, guidati da Enrico Castellani e Valeria Raimondi di Babilonia Teatri, portano in scena Shrek. Io mi oppongo, un ritratto a tratti ironico, a tratti poetico, a tratti crudele, per raccontare le fragilità dei giovani e allo stesso tempo per dare voce alla vuota crudezza dell’oggi. Uno spettacolo che trae ispirazione dal celebre personaggio cinematografico che ha segnato intere generazioni, abbattendo tutti gli stereotipi, al punto da diventare un modo per orientare la sensibilità di chi guarda al rispetto delle diversità e all’accettazione del proprio corpo.

Un cast guidato da Federica Rosellini, Arianna Scommegna e Alto Ottobrino sarà invece in scena per due settimane consecutive, diretti da Serena Sinigaglia, nello spettacolo Elettra di Hugo von Hoffmansthal. Patriarcato, rapporto tra i generi, diritto all’autodeterminazione, il limite tra la legge dell’uomo e la legge di natura, la colpa e la vendetta che ne seguono, sono temi straordinariamente attuali, che spingono ed emergono dal mito, attraverso la versione del poeta austriaco giunta fino a noi.

L’ultimo titolo in programma è The Doozies e vede in scena per la prima volta insieme la danzatrice-coreografa Silvia Gribaudi e l’attrice-drammaturga Marta Dalla Via. Le biografie di Isadora Duncan e di Eleonora Duse sono un’appassionante fucina di spunti narrativi e politici. Attraverso il loro esistere anticonvenzionale sono state pioniere del femminismo, del capocomicato, di un’arte che si preoccupa del presente.

Spettacoli in programma

1 > 6 luglio ore 19

Teatro Maddalene, Padova

ATCG, Babilonia Teatri

SHREK. IO MI OPPONGO

Shrek è una stella cometa iper pop da seguire e da cavalcare per raccontare, a teatro, un film che ha fatto epoca, per raccontare come e perchè risuona nei ventenni di oggi.

Shrek deriva dal termine tedesco schreck che significa paura, terrore.

Qui diventa una lente d’ingrandimento per fotografare le paure dei ragazzi sulla scena, per sublimare i loro sogni e desideri, per esprimere le loro fragilità e i loro aneliti di giustizia: la loro necessità di abbattere gli stereotipi, di andare oltre l’apparenza, di innamorarsi.

Tutto ciò Shrek ce lo racconta senza nessun sermone, senza ergersi a giudice e senza alcuna retorica, lo dice facendoci sorridere, lo dice attraverso le sue scelte, le sue azioni e con l’aiuto e il sostegno dei suoi compagni di viaggio.

Noi, sulla scena, rimaniamo fedeli a questo spirito, ci raccontiamo a viso aperto, camminando sul crinale dove la sfera intima e la sfera pubblica si intersecano.

Foglio di sala

Shrek non è un film. Shrek non è un personaggio. Shrek è una narrazione.

Shrek. Io mi oppongo è uno spettacolo corale. Uno spettacolo che dà voce a un gruppo di ragazzi e ragazze. Attraverso il racconto del loro rapporto con il film raccontiamo la loro crescita.

Shrek racconta le paure e l’entusiasmo con cui affrontano l’oggi e il domani, la difficoltà di capire quale può essere il loro posto nella nostra società, la determinazione nell’esprimere il loro disagio e la loro rabbia nei confronti di un mondo che sembra non accorgersi di loro. L’altra faccia della medaglia è la loro voglia di sorridere, di irridere, di giocare e di prendersi gioco di un potere sclerotizzato. Noi siamo stati e siamo al loro fianco: le loro paure, le loro fragilità, la loro voglia di gridare sono anche le nostre.

Shrek ci accompagna in questo cammino, è la leva di cui ci avvaliamo per intrecciare i fili del racconto. È oggetto di studio e metafora per parlare di noi.

Lo spettacolo procede per quadri che alternano azioni, musiche, parole e immagini.

Sulla scena incontriamo un divano che diventa un’isola a cui aggrapparsi sulla quale si rovescia una pioggia di pop-corn. Incontriamo la proiezione di alcune scene del film doppiate live. Incontriamo una montagna di cipolle che darà vita a un pianto struggente e un coro a dieci voci che scolpisce le parole e le rende materia. Incontriamo un abito delle fiabe che si accartoccia su se stesso e implode. Incontriamo bandiere che sventolano per graffiare l’ottusità e il non senso dei nostri orticelli, incontriamo un pupazzo che si astrae dalla sua condizione di oggetto inanimato per trasformarsi nel simbolo di una narrazione collettiva.

Shrek è una voce sola, sono voci che si rincorrono, si sovrappongono e si moltiplicano.

Voci che ci interrogano e che ci parlano direttamente.

Shrek è un’esplosione di energia, uno spettacolo che parla a viso aperto con gli spettatori e che dell’esplosione ci mostra sia il momento in cui la miccia viene innescata, sia il fuoco d’artificio, sia ciò che resta dopo.

Shrek è una batteria, un basso, una chitarra, una canzone sussurrata, un grido.

È un viaggio attraverso un film che non vuole raccontarne la trama, lo spettacolo ci prende per mano e ci racconta cosa Shrek ha rappresentato e cosa rappresenta. Indaga quali siano i suoi contenuti e perché sia diventato un film culto per un’intera generazione.

Per noi Shrek. Io mi oppongo è l’incontro con un gruppo di ragazzi e ragazze con i quali si è creato un rapporto di stima e fiducia. Un gruppo con cui abbiamo dialogato in modo incessante. Ci siamo messi in ascolto e abbiamo intrecciato la nostra sensibilità con le loro, la nostra estetica con le specificità dei singoli e con la disponibilità e l’energia contagiosa del gruppo.

Biglietti

Da 8 a 15 euro

Durata

1h 10' senza intervallo

Luogo

Via S. Giovanni di Verdara, 40 - 35137 Padova

Calendario

Crediti

Di Enrico Castellani

regia, testo e scene Babilonia Teatri

con le allieve attrici e gli allievi attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni: Francesca Accolla, Teresa Bisoni, Elena Folgoni, Lorenzo Paderno, Simone Pedini, Natanaele Pogliaghi, Laura Taddeo, Giuseppe Tammaro, Stefano Vannacci, Andrea Zani

aiuto regia Michele Tonicello

luci Roberto Raccagni, Babilonia Teatri

costumi, Babilonia Teatri Lauretta Salvagnin

foto Serena Pea

produzione TSV – Teatro Nazionale

Accademia Teatrale Carlo Goldoni è parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del Progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 del 19 dicembre 2022).

Info web

Foto articolo da comunicato stampa