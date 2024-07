Aperitivo a Teatro, al Verdi lo spettacolo "Elettra"

In questa produzione firmata TSV Serena Sinigaglia affronta Elettra di Hofmannsthal coinvolgendo due straordinarie interpreti come Federica Rosellini e Arianna Scommegna.

La sua regia parte da due presupposti: il primo e? il mito, l’origine, ovvero quell’opera immensa che e? l’Orestea di Eschilo. Il secondo e? il periodo storico in cui visse Hofmannsthal, il periodo a cavallo tra la fine del 1800 e i primi anni del ‘900, a Vienna. Una vera e propria rivoluzione culturale nell’ambito di tutte le arti e prima tra tutte quella teatrale.

ELETTRA

Dall'8 al 20 luglio, ore 19

Teatro Verdi, Padova

Serena Sinigaglia affronta Elettra di Hofmannsthal coinvolgendo due straordinarie interpreti come Federica Rosellini nel ruolo del titolo e Arianna Scommegna in quello di Clitennestra. La sua regia parte da due presupposti: il primo e? il mito, l’origine, ovvero quell’opera immensa che e? l’Orestea di Eschilo. Il secondo e? il periodo storico in cui visse Hofmannsthal, il periodo a cavallo tra la fine del 1800 e i primi anni del ‘900, a Vienna. Una vera e propria rivoluzione culturale nell’ambito di tutte le arti e prima tra tutte quella teatrale. Gli albori di quello che poi sara? l’espressionismo tedesco. In Eschilo la figura di Elettra e? marginale eppure essa ha ispirato, piu? di Antigone e di Edipo, un susseguirsi di rivisitazioni e riscritture. Abbiamo l’Elettra di Sofocle, quella di Euripide, quella della Yourcenar, insomma questa figura, appena tracciata da Eschilo, irrompe da protagonista nella storia successiva, fino ad ispirare persino Freud che attribuisce ad Elettra il complesso che per sempre portera? il suo nome. A differenza di Eschilo la straordinaria intuizione del poeta austriaco e? quella di far morire Elettra, fatto che ne? il mito ne? le successive riscritture prevedono. La vendetta distrugge chi la cova, al punto che, anche una volta compiuta, non vi e? alcuna soddisfazione ma solo spossatezza, vuoto, morte. Il rapporto che Elettra ha con il padre assassinato e? morboso, delirante, violento, in fondo inutile. Perche? se per vendicarti non vivi che senso ha? L’altro aspetto rilevante della visione di Hofmannsthal e? la presenza di una sorta di coro della servitu? che commenta e patteggia chi per Elettra, chi per Clitennestra. E qui si erge la figura straordinaria di Clitennestra. Storicamente una donna che ha osato scegliere di autodeterminarsi, fino al punto di commettere l’omicidio. Per il poeta una donna corrosa dai sensi di colpa, che vorrebbe dimenticare, che pensa che sarebbe suo diritto dimenticare, ma che non ci riesce perchè vede riflesso nei sogni e nel bagliore degli occhi della figlia il peso dell’azione compiuta.

Biglietti

Da 10 a 20 euro

Luogo

Via dei Livello 32 - 35139 Padova

Calendario

Crediti

Da Hugo von Hofmannsthal

adattamento Angela Demattè, Serena Sinigaglia

regia Serena Sinigaglia

con Federica Rosellini, Arianna Scommegna, Aldo Ottobrino, Giulia Briata, Cosimo Grilli, Elena Antonello, Emilia Piz, Arianna Verzeletti

scene e attrezzeria Maria Spazzi

costumi Anna Cavaliere

luci Alessandro Verazzi

disegno sonoro Lorenzo Crippa

cura del movimento Alessio Maria Romano

assistenti alla regia Alice Centazzo, Martina Testa

assistente al training fisico - movimenti Riccardo Micheletti

direttore di scena Federico Paolo Rossi

elettricista Gianluca Quaglio

fonico Lorenzo Crippa, Giacomo Venturi

sarta Barbara Odorizzi

amministratrice di compagnia Federica Furlanis

produzione TSV - Teatro Nazionale

Lo spettacolo si inserisce nel progetto della Compagnia Giovani, parte dell’Accordo di Programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione del Progetto Te.S.eO. Veneto – Teatro Scuola e Occupazione (DGR n. 1646 del 19 dicembre 2022).

Personaggi e interpreti

Elettra

Federica Rosellini

Clitennestra

Arianna Scommegna

Egisto/vecchio servo

Aldo Ottobrino

Crisotemide

Giulia Briata

Oreste/garzone

Cosimo Grilli

coro/serva

Elena Antonello

coro/serva

Emilia Piz

coro/serva

Arianna Verzeletti

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/983_844_elettra

Foto articolo da comunicato stampa