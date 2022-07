Aperitivo a Teatro al Verdi con “Madre coraggio e i suoi figli – Uno studio”

Prende il via martedì 5 luglio Aperitivo a Teatro, la tradizionale rassegna estiva del Teatro Verdi dedicata a giovani e adulti promossa dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale in collaborazione con il Comune di Padova.

Il debutto è affidato a Madre Coraggio e i suoi figli – uno studio, dal testo di Bertolt Brecht prodotto da TSV - Teatro Nazionale, con regia di Andrea Chiodi, dramaturg Angela Dematté, che vedrà le allieve attrici e gli allievi attori dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni impegnati nell’interpretare il grande capolavoro qui tradotto da Roberto Menin.

In scena

Lo spettacolo, che andrà in scena tutte le sere dal 5 al 9 luglio alle ore 19.00, denuncia gli orrori delle guerre e ruota attorno alle vicende di una donna coraggiosa ed energica, Anna Fierling, che vive in prima persona il lacerante contrasto tra l’essere una piccola affarista e una madre che vuole ma non riesce a proteggere i suoi figli. Attorno a lei si muove un girotondo di personaggi che portano in scena l’umanità di chi, in modo terribile, approfitta della guerra.

Aperitivo

Dopo la pièce, come consuetudine per questa rassegna, il pubblico potrà godere di un momento di convivialità con l’aperitivo offerto dal Teatro.

I biglietti sono disponibili online sul sito https://www.teatrostabileveneto.it/ e presso la biglietteria al Teatro Verdi. Gli abbonamenti sono acquistabili solo presso la biglietteria del Teatro Verdi (apertura biglietteria da martedì a sabato 10 – 13 e 15 - 19).

Note di regia di Andrea Chiodi

Certamente scegliere un testo come questo per un saggio di diploma è una prova complessa, ma credo necessaria, Brecht ci permetterà di esplorare un profondo modo di dire la parola, di raccontare i sentimenti, di sviluppare i rapporti e di cantare. Costruiremo il lavoro come un girotondo di personaggi, un viaggio a tappe in cui alcune attrici saranno chiamate a portare in scena l’umanità della Coraggio, l’umanità di chi in modo terribile approfitta della guerra; diceva Piera Degli Esposti a proposito di Anna Fierling: “è l’unico personaggio che non desidero far risultare simpatico al pubblico”. Ecco che nasce così un lavoro sul tema della guerra ahimè così attuale. Un lavoro su un grande classico senza tradirlo nelle sue parole e nella sua costruzione, usando la bella traduzione di Roberto Meninin e avvalendosi della preziosa collaborazione di Angela Demattè che ha ridotto il testo e lavorato da dramaturg per valorizzare insieme a me i passaggi più significativi del testo. Quello che portiamo in scena vuole essere uno studio che permetta ai ragazzi allievi attori di esplorare il mondo del teatro brechtiano e del metodo dello straniamento. Una messa in scena evocativa fatta con gli elementi del teatro per un gioco di ruoli al limite del teatro nel teatro e che vuole far emergere oltre alla forma di questo teatro il tema fondamentale presento all’inizio dello spettacolo e verso la fine e cioè che in tempo di guerra le “qualità” che emergono non possono che essere la vigliaccheria, la stupidità, la disonestà e la crudeltà.

Biglietti e Abbonamenti

Abbonamento 3 spettacoli a scelta della rassegna aperitivo a teatro

intero 39 euro abbonati TSV 27 euro under 26 19 euro

Vendita abbonamenti

Gli abbonamenti sono acquistabili solo presso la biglietteria del Teatro Verdi.

Biglietti

ONLINE BIGLIETTERIA intero 18 euro 20 euro abbonati TSV 12 euro 14 euro under 26 8 euro 10 euro UaT 3 euro 3 euro

Vendita biglietti

Presso la biglietteria e sul nostro sito teatrostabileveneto.it

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/madre-coraggio-e-i-suoi-figli-uno-studio/

