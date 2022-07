Aperitivo a Teatro al Verdi con "Don Chisciotte"

Dopo il grande successo ottenuto da La Dodicesima Notte di Veronica Cruciani e La bisbetica domata, al Verdi di Padova volgono al termine gli appuntamenti con Aperitivo a Teatro, la tradizionale rassegna estiva dedicata a giovani e adulti promossa dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale in collaborazione con il Comune di Padova.

Dal 2 al 6 agosto 2022 ad andare in scena, tutte le sere alle 19, Don Chisciotte

L’evento

2 - 6 agosto 2022, ore 19

Don Chisciotte

Soggetto originale: Marco Zoppello

Elaborazione dello scenario: Carlo Boso, Marco Zoppello

Giulio Pasquati, padovano, in arte Pantalone e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte Piombino, sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il 16° e 17° secolo.

Sono vivi per miracolo. Salgono sul palco per raccontare di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza ma soprattutto grazie al pubblico.

A partire dall’ultimo desiderio dei condannati a morte prendono il via le avventure di una delle coppie comiche più famose della storia della letteratura, filtrate dall’estro di due saltimbanco che arrancano nel tentativo di procrastinare l’esecuzione, tra mulini a vento ed eserciti di pecore.

Dettagli

TSV - Teatro Stabile Del Veneto, Stivalaccio Teatro

Soggetto originale: Marco Zoppello

Elaborazione dello scenario: Carlo Boso, Marco Zoppello

Costumi e fondale: Antonia Munaretti

Maschere: Roberto Maria Macchi

Disegno luci: Matteo Pozzobon

Consulenza artistica: Carlo Boso

Interpretazione e regia: Marco Zoppello e Michele Mori

Musica dal vivo: Enrico Milani

Aperitivo

Dopo la pièce, come consuetudine per questa rassegna, il pubblico potrà godere anche di un momento di convivialità con l’aperitivo offerto dal Teatro.

Biglietti e Abbonamenti

I biglietti sono disponibili online sul sito www.teatrostabileveneto.it e presso la biglietteria al Teatro Verdi. Gli abbonamenti sono acquistabili solo presso la biglietteria del Teatro Verdi (apertura biglietteria da martedì a sabato 10 – 13 e 15 - 19).

Abbonamento 3 spettacoli a scelta della rassegna aperitivo a teatro

intero 39 euro abbonati TSV 27 euro under 26 19 euro

Vendita abbonamenti

Gli abbonamenti sono acquistabili solo presso la biglietteria del Teatro Verdi.

Biglietti

ONLINE BIGLIETTERIA intero 18 euro 20 euro abbonati TSV 12 euro 14 euro under 26 8 euro 10 euro UaT 3 euro 3 euro

Vendita biglietti

Presso la biglietteria e sul nostro sito teatrostabileveneto.it

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/la-bisbetica-domata-4/

Foto articolo da comunicato stampa ©Mezzalana Davide Fotoclub Padova