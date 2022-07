Aperitivo a Teatro al Verdi con “La bisbetica domata”

Dopo il grande successo ottenuto da La Dodicesima Notte di Veronica Cruciani, al Verdi di Padova proseguono gli appuntamenti con Aperitivo a Teatro, la tradizionale rassegna estiva dedicata a giovani e adulti promossa dal Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale in collaborazione con il Comune di Padova.

Dal 26 al 30 luglio 2022 ad andare in scena, tutte le sere alle 19, è un altro famosissimo testo di Shakespeare, La bisbetica domata, una co-produzione Teatro Bresci - TSV-Teatro Nazionale per la regia di Silvia Paoli su adattamento di Andrea Pennacchi.

Lo spettacolo, con Anna Tringali, Giacomo Rossetto e Massimiliano Mastroeni, è ambientato negli anni ’90 a Padova, e porta con sé la provincia italiana, quella del duro lavoro. Niente bisbetiche, ma crisi d'identità, famiglie disfunzionali e uomini che devono dimostrare di avere la situazione in pugno. Protagonisti sono due ragazzi problematici che si incontrano e cominciano una storia a modo loro, cercando uno spazio in una società in cui non si riconoscono.

Dopo la pièce, come consuetudine per questa rassegna, il pubblico potrà godere anche di un momento di convivialità con l’aperitivo offerto dal Teatro.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.teatrostabileveneto.it e presso la biglietteria al Teatro Verdi (apertura biglietteria da martedì a sabato 10 – 13 e 15 - 19).

Note di regia di Silvia Paoli

Nel testo c’è senz’altro amore, ci sono sincerità e fragilità, ci sono due ragazzi problematici che si incontrano e cominciano una storia a modo loro, cercando uno spazio in una società in cui non si riconoscono. La società di riferimento era ed è quella patriarcale, quella del dovere domestico e muliebre, quella dell’uomo attivo e la donna passiva, è la storia dell’accoglienza, della mitezza, delle qualità femminili, sempre secondo un’ottica esclusivamente maschile.

Il problema quindi non sono Petruccio e Caterina ma il contesto in cui vivono che non è purtroppo lontano da quello di oggi se dimentichiamo le forme e pensiamo alla sostanza.

Il nostro spettacolo è ambientato negli anni ‘90, che credo siano stati uno spartiacque fondamentale fra “come eravamo” e come siamo adesso: sono gli anni dell’ascesa di Berlusconi, della crisi economica (il suo inizio), il muro di Berlino è appena caduto e poi ci sono le top model, il grunge, gli uomini sanno di Denim e alla televisione è arrivata Non è la Rai.

Gli anni ’90 sono gli anni delle donne bellissime e di plastica, del celodurismo, dell’anoressia: ma sono anche gli anni della nostra nostalgia, quando aspettavamo le telefonate sul fisso, quando uscivamo in due sul motorino senza casco, quando andavamo in discoteca la domenica pomeriggio o facevamo i ragazzi del muretto chiacchierando di sogni fino a tardi.

Ne La bisbetica domata c’è tutto questo e c’è Padova che porta con sé la provincia italiana, quella della fabbrica, del duro lavoro, del padre che è fiero della figlia mansueta e vorrebbe liberarsi di quella problematica. Il commerciante che tratta i sentimenti come fossero merce da piazzare. Non c’è niente di antico o polveroso, purtroppo.

Io non vedo bisbetiche. Vedo crisi d’identità, vedo famiglie disfunzionali e uomini che devono dimostrare di avere la situazione in pugno. Vedo tutto quello che ancora, faticosamente, cerchiamo di cambiare.

La bisbetica domata

Di William Shakespeare

Adattamento Andrea Pennacchi

Regia Silvia Paoli

Con

Anna Tringali

Giacomo Rossetto

Massimiliano Mastroeni

Voce fuori campo

Andrea Pennacchi

Scene Andrea Belli

Costumi Valeria Donata Bettella

Luci Andrea Patron

Produzione Teatro Bresci, TSV - Teatro Stabile del Veneto

I biglietti sono disponibili online sul sito www.teatrostabileveneto.it e presso la biglietteria al Teatro Verdi. Gli abbonamenti sono acquistabili solo presso la biglietteria del Teatro Verdi (apertura biglietteria da martedì a sabato 10 – 13 e 15 - 19).

Abbonamento 3 spettacoli a scelta della rassegna aperitivo a teatro

intero 39 euro abbonati TSV 27 euro under 26 19 euro

ONLINE BIGLIETTERIA intero 18 euro 20 euro abbonati TSV 12 euro 14 euro under 26 8 euro 10 euro UaT 3 euro 3 euro

