Aperitivo in vigneto al tramonto

Ti invitiamo all' appuntamento più divertente della settimana, l’aperitivo in vigneto sui Colli Euganei, domenica 3 settembre alle ore 19. A Luvigliano Di Torreglia, in una delle cornici più belle dei Colli Euganei, un calice al tramonto in compagnia diventa un aperitivo speciale!

Da Maeli, in un contesto dove il contatto con la natura, diventa un’esperienza sensoriale incredibile. Nell’ora del tramonto, la brezza della collina è un piacevole ristoro dalla calura dell’estate in città. Attenderemo insieme la sera ’ Maeli,’ , con una piacevole musica di sottofondo mentre le prime luci della sera accendono il panorama davanti a noi.



Nel cestino troverete:

Tris di focacce artigianali

Cartoccio di salame veneto con dadolata di formaggio

Crostata con confettura artigianale



Inizio evento alle ore 19. Costo 25 euro/persona comprensivi di aperitivo in cestino e 2 calici di vino Maeli.

Cauzione calici: 5 euro/persona

Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. Parcheggio in loco in via Cesare Pollini 28, segnalato in prossimità della Trattoria Al Pirio Da Giona (chiusura parcheggio alle 23). Info e prenotazioni qui: https://feshioneventi.it/prodotto/aperitivo-maeli-23/.