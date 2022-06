Sere FAI d'Estate con l'aperitivo e una visita speciale a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia

Prezzo non disponibile

Durante le Sere FAI d'Estate cogli l'occasione per vivere Villa dei Vescovi al tramonto: una speciale serata in terrazza immersi nel verde dei Colli Euganei.

Aperitivo in Villa, organizzato dal FAI in collaborazione con il Bistrò, per scoprire la Villa al calar della sera con una apertura oltre il normale orario di visita.

La degustazione dei vini è a cura di Strada del Vino dei Colli Euganei, i piatti quelli preparati della chef Isabella Guariento.

La Villa sarà regolarmente aperta al pubblico dalle 19 fino alle ore 23.

Possibilità di visite guidate ad orario fisso alle ore 19.30 e alle ore 21.

La prenotazione è consigliata dal sito https://fondoambiente.it/eventi/aperitivo-in-villa-10887

Maggiori informazioni:

049.9930473

faivescovi@fondoambiente.it

Biglietti

Parco e Aperitivo (comprensivo di 1 calice di benvenuto):

Adulto: 5 euro

Ridotto/Studente: 3 euro

Fai/Residente: 3 euro

Visita libera alla Villa e al Parco (comprensivo di 1 calice di benenuto)

Adulto: 11 euro

Ridotto: 5 euro

Studente: 6 euro

Fai/Residenti: 4 euro

Famiglia: 27 euro

Visita guidata (ore 19.30 e 21) (comprensivo di 1 calice di benenuto):

Adulti: 20

Ridotto/Studente: 10

Fai/Residenti: 6

Info web

https://fondoambiente.it/eventi/aperitivo-in-villa-10887

https://www.facebook.com/events/804865944011359/804865964011357/

Foto archivio ©FAI Villa dei Vescovi