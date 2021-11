Conviviale per i tifosi del biancoscudo a Padova, Sotto il Salone al bar da Berto

Prezzo non disponibile

Il conviviale del gruppo Soto el Salon aperto a tutta la tifoseria Padovana e vi aspetta Sotto il Salone, Bar da Berto.

Il gruppo Soto el Salon è nato da persone che fin da piccole avevano la passione per il calcio Padova, ma anche da gente che frequentano e alcuni lavorano da sempre Sotto il Salone

Un momento di aggregazione per il Biancoscudo e per sostenere la squadra anche nei momenti difficili.

Appuntamento venerdì 19 novembre alle ore 19.

“Ciacoe, spuncioti, ombre e dolce finale... e ospiti a sorpresa.

Coloriamo per un paio di ore uno dei posti più suggestivi della nostra città, con i colori del nostro amato Calcio Padova

(Il tutto si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto pandemia Covid)”