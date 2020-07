Apertura straordinaria ad agosto del museo del Precinema - Collezione Minici Zotti

Siamo lieti di annunciare che il Museo del Precinema - Collezione Minici Zotti, a differenza degli scorsi anni, rimarrà aperto anche durante il mese di agosto.

La riapertura

Come gran parte delle realtà culturali, abbiamo dovuto sospendere le nostre attività durante i mesi di emergenza sanitaria, ma grazie alla collaborazione con il Comune di Padova, siamo stati tra i primi a ripartire con tutte le precauzioni necessarie. Rinunciando alla consueta pausa estiva, vogliamo contribuire all'offerta culturale della nostra Città in questa fase complicata, auspicando la ripresa del settore turistico.

Orari di agosto

A partire dal 1 e fino al 31 agosto sarà quindi possibile visitare il nostro museo dalle ore 10 alle ore 16 (ultimo ingresso entro le 15.30), da mercoledì a domenica.

Orari di settembre

Da settembre ritorneremo al regolare orario di apertura: tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10 alle 16.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che durante tutto il 2020, per celebrare e partecipare a Padova Capitale Europea del Volontariato, l'ultimo sabato del mese l'ingresso al museo sarà gratuito.

Per rispettare il distanziamento tra i visitatori, il numero di persone che possono accedere contemporaneamente al museo è stato fortemente ridotto, consigliamo pertanto di segnalare l'orario della visita chiamandoci (0498763838) o scrivendo un'e-mail (info@minicizotti.it).

Museo del Precinema

Collezione Minici Zotti

www.minicizotti.it Facebook

Prato della Valle 1/A, Padova

tel. +39 049 8763838