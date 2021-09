Giornate europee del patrimonio: apertura straordinaria dell’area archeologica di Montegrotto Terme

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso promuove, domenica 26 settembre, l'apertura ad ingresso gratuito dell'area archeologica di Montegrotto Terme (PD) con un servizio di visite guidate, anch'esse gratuite. Con una passeggiata accompagnata dal personale della Soprintendenza e dagli archeologi dell'Associazione Lapis, si potranno scoprire entrambe le aree archeologiche di Montegrotto Terme: quella di partenza della visita, in Via degli Scavi n.4, con i resti di un complesso termale monumentale il cui impianto risale alla seconda metà del I secolo a.C., fino ad arrivare in Via Neroniana, dove sono conservati i resti di una lussuosa villa romana.

Per saperne di più, vi invitiamo a consultare gli approfondimenti pubblicati nel nostro sito: https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/montegrotto-terme-apertura-straordinaria-dellarea-archeologica-con-gli-scavi-del-complesso-termale/.

Informazioni e contatti

Area archeologica di Via degli Scavi, 4 – Montegrotto Terme (Pd)

Apertura dalle 15 alle 19 con INGRESSO GRATUITO

Alle ore 15.30 e alle ore 17, visite guidate gratuite alle due aree archeologiche (Via degli Scavi/Viale Stazione e Via Neroniana/villa di età romana), con partenza da Via degli Scavi, 4.

Servizio a cura del personale della Soprintendenza e degli archeologi dell’Associazione Lapis.

È consigliata la prenotazione.

Per prenotare le visite guidate del 26 settembre 2021

Tel. Soprintendenza (centralino) 049.8243811

Attenzione:

A causa dell'attuale condizione sanitaria, e per non creare assembramenti, non è possibile garantire l'accesso all'area archeologica di Via degli Scavi al di fuori della visita guidata.

All’interno potranno essere presenti contemporaneamente 15 persone al massimo, tenute obbligatoriamente al distanziamento sociale, a indossare la mascherina e munite di Green pass.

In caso di maltempo l'apertura sarà rimandata a data da destinarsi.

