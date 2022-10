Apertura centro "DietroDuomo": open days

Nelle giornate del 31 ottobre e 1 novembre in Via Dietro Duomo 14/1, si terrà l’inaugurazione di DietroDuomo, il nuovo Centro per lo Sviluppo Integrato dell’Individuo a Padova. Il Centro rimarrà aperto al pubblico offrendo prove gratuite di alcuni tra i corsi proposti, come Yoga, Meditazione, Acrobatica e Ginnastica dolce, una serata conviviale in occasione del “Simposio Patavino” il 31 ottobre dalle 19.30, e una serata di presentazione del Centro e della sua filosofia con musica, concerti ed esibizioni la sera del 1 novembre.

Conosciuto come Zoo – Contenitori Culturali, sede di varie associazioni culturali e sportive, il centro DietroDuomo è stato preso recentemente in gestione dall’associazione Plhomo in collaborazione con Yoga Citra Padova. Il calendario completo delle nostre attività comprende corsi settimanali, master class, seminari intensivi, conferenze e performances che spaziano in varie discipline grazie alla preparazione dei nostri insegnanti e formatori. Nelle giornate del 31 ottobre e del 1 novembre, il Centro aprirà le porte al pubblico con prove gratuite ed aperte a tutti dei nostri corsi tra cui Yoga, Meditazione, Acrobatica, Danza, Canto indiano e Teatro Sacro.

Web: https://www.dietroduomo.it.