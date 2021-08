Apertura e visita guidata gratuita dell’area archeologica di montegrotto terme (pd)

Nell'ambito del Piano di valorizzazione dei luoghi della cultura 2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso offre l'opportunità di visitare l'area archeologica di Montegrotto Terme (Pd).



L'apertura è prevista dalle 16,00 alle 19,30, con visite guidate gratuite alle due aree archeologiche (Via degli Scavi/Viale Stazione e Via Neroniana/villa di età romana) alle ore 16,00 e alle ore 18,00.



Partenza da Via degli Scavi, 4.

È consigliata la prenotazione.

In caso di maltempo le visite saranno rimandate a data da destinarsi.

Le visite sono guidate dagli archeologi dell’Associazione Lapis.



INGRESSO GRATUITO



Viale Stazione/Via degli Scavi

In quest’area archeologica è possibile visitare i resti di un complesso termale monumentale il cui impianto risale alla seconda metà del I secolo a.C. ampliato e utilizzato fino al III secolo d.C.

Se ne conservano tre grandi vasche con relativo sistema di adduzione e deflusso idrico, un piccolo teatro, un edificio con vasca circolare al centro e absidi laterali, e altre strutture complementari.



Via Neroniana 21/23 (Hotel Terme Neroniane)

In un’area demaniale sono visibili i resti di una lussuosa villa costruita agli inizi del I secolo d.C., utilizzata e rimaneggiata almeno fino al III – IV secolo d.C. Il principale settore residenziale della villa è protetto con coperture permanenti evocative dei volumi originari.



Per prenotare le visite guidate del 3 settembre 2021

Email sabap-ve-met.urp@beniculturali.it



Si ricorda che l’area archeologica di Montegrotto Terme (Pd) è visitabile:

- settembre e ottobre, con una passeggiata guidata dagli archeologi dell’Associazione Lapis, tutte le domeniche (salvo maltempo) alle ore 10,30 e 16,30.

- novembre ore 10,00 e il pomeriggio solo su prenotazione

- negli altri giorni, solo su prenotazione per gruppi, scolaresche, associazioni (minimo 10 partecipanti) tel. +39 389 0235910



Per ulteriori dettagli sulle visite guidate, informazioni e aggiornamenti

Facebook @sabappdve

Instagram @soprintendenza_pd_vemet

sito web https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/

tel. sede Soprintendenza Padova 049 8243811



AVVISO



Dal 6 agosto 2021, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass).(DL 23 luglio 2021, n. 105 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche).

