Big opening di Borgo & Co a Piazzola sul Brenta, il giardino estivo in piazza Paolo Camerini

Anno nuovo, vita nuova, Borgo nuovo. Torna l'evento estivo all'ombra di Villa Contarini, tra gli alberi di Piazza Camerini a Piazzola sul Brenta. Dopo il successo della scorsa edizione, il Borgo ritorna con tante novità:

Nuovi menù e cocktails

Nuova musica

Nuovi eventi

Il BIG OPENING • BORGO & Co in programma venerdì 2 luglio dalle ore 18, con l'esibizione live di Overjazzed e, in tarda serata, vi attendono le vibrazioni positive di Polpette Classic per uno speciale Dj Set.

Programma

Apertura Borgo: ore 18

OVERJAZZED Live ore 20

Polpette Classic Sound System Dj set ore 22

Piazzola sul Brenta, Parco difronte Villa Contarini

Free entry

Artist bio

Overjazzed

Un sestetto composto da due voci (Nice e Cilla), piano (Corrado), sax (Matteo), chitarra/basso (Enzo) e batteria (Lele), che spazia dal POP-ROCK al FUNKY, dal JAZZ al SOUL. Nel loro repertorio i successi di un tempo e i brani più attuali rivisti in chiave acustica. Uno spettacolo intimo, ma sempre d’impatto!

Polpette Classic

Il trio creatore di Polpette Classic torna ad offrire vibrazioni positive. Groove coinvolgenti, voci calde e suadenti, giri di basso incessanti selezionati unicamente in vinile dalla loro collezione. Miscelando la migliore disco e l’house music dei classiconi sono pronti a far partire al meglio il Borgo 2021.

Info

PRENOTA QUI

+39 335 703 4450

info@borgo-co.it

Dove

Piazza Paolo Camerini - Piazzola sul Brenta

Info web

Programma #Borgopiazzola

*Tutti i martedì serata Country,

tutti i mercoledì serata Cabaret,

tutti i giovedì serata Latino.

Venerdì 02/07 BIG OPENING

Con Overjazzed e Polpette Classic

Con Overjazzed e Polpette Classic Sabato 03/07 AMERICAN DREAM weekend

Con Positiva

Con Positiva Domenica 04/07 AMERICAN DREAM weekend

Con Heartbeat

Venerdì 09/07 MILLENNIUM BUG weekend

Con Jaz Band

Con Jaz Band Sabato 10/07 MILLENNIUM BUG weekend

Con Cecchi

Con Cecchi Domenica 11/07 MILLENNIUM BUG weekend

Con Selena

Venerdì 16/07 BORGO BEACH weekend

Con Mattia Farotondo

Con Mattia Farotondo Sabato 17/07 BORGO BEACH weekend

Con Medladies

Con Medladies Domenica 18/07 BORGO BEACH weekend

Con Rough & Tough

Venerdì 23/07 BELLA ITALIA weekend

Con Caterina Cropelli

Con Caterina Cropelli Sabato 17/07 BELLA ITALIA weekend

Con Tributo Italiano

Con Tributo Italiano Domenica 18/07 BELLA ITALIA weekend

?Con Leonardo Buonaterra

Venerdì 30/07 ROCK weekend

Con Alter Ego

Con Alter Ego Sabato 31/07 ROCK weekend

Con Bastardi Italiani

Con Bastardi Italiani Domenica 1/08 ROCK weekend

Con 10 minutes

