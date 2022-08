Aperto tutti i pomeriggi di agosto, il MUSME accoglie i visitatori e i turisti della città

Per tutto il mese di agosto il MUSME riapre al pubblico tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 19, oltre alle consuete aperture del week end con orario continuato 9.30-19.

“Dopo la sosta “forzata” – ha detto Vincenzo Gottardo, vicepresidente vicario della Provincia di Padova – dettata dall’assenza di scolaresche nello scorso autunno-inverno, che ha portato alla necessità di aprire il Museo solo il fine settimana, ora è tempo di recuperare. Il museo deve essere quel luogo vivo, come il Musme dove i temi, gli strumenti, le iniziative pensate per ogni target, dai giovani agli studenti, dagli scienziati ai cittadini comuni, fanno di questo spazio un punto di riferimento per approfondire anche tanti argomenti di attualità. Per la Provincia, che ha sognato, voluto e realizzato questo museo è sicuramente una scommessa vinta. Il ruolo, il prestigio e le pagine scritte dalla scuola medica di Padova meritavano di far capire a cittadini e turisti, il valore del patrimonio scientifico custodito nel nostro territorio. Oggi possiamo essere orgogliosi di affermare che il Musme continua a crescere ed è diventato a pieno titolo un museo di livello europeo, capace di comunicare la scienza in modo accattivante e coinvolgente».

«Già in queste settimane i turisti sono tornati nelle nostre sale nel week end” afferma Gerardo Favaretto, il Presidente della Fondazione MUSME “probabilmente attratti anche dalla campagna promozionale che in questi giorni viene rilanciata da diversi media su Urbs Picta e le meraviglie della nostra città. Auspichiamo che questo importante riconoscimento possa essere un volano anche per tutte le altre attrazioni padovane, non strettamente legate ai cicli di affreschi del Trecento, ma che testimoniano la varietà di proposte che Padova può offrire al pubblico straniero e, perché no, anche italiano o locale».

Il MUSME ha comunque continuato le sue attività sia durante il COVID che immediatamente dopo l’emergenza, proponendo numerose iniziative quali le dirette live per le scuole nel periodo del lockdown, la mostra “Dica 33” dedicata alla figura del Medico di Medicina Generale, i centri estivi che anche in queste settimane portano decine di bambini a popolare il chiostro e le sale del Museo, il “Giallo al MUSME”, un investigation game che ha portato al museo moltissimi giovani. Appuntamenti che sono stati possibili anche grazie alle collaborazioni con importanti aziende del territorio che, dopo aver supportato il MUSME durante l’emergenza COVID hanno continuato a credere nel valore di questa partnership: parliamo del progetto “Pillole di igiene” realizzato in collaborazione con Tigotà o di quello realizzato in collaborazione con MAAP (Mercato Agroalimentare di Padova) sul tema alimentazione per i centri estivi.

E per l’autunno si annunciano altri importanti progetti: un aggiornamento della sala dedicata alla terapia in collaborazione con Bios Line e uno spazio tematico dedicato alla radiologia realizzato grazie al contributo di Alì, oltre a due nuove mostre, una sul tema del disegno anatomico e una seconda sulla follia e la storia della psichiatria.

«Crediamo moltissimo nel valore di queste collaborazioni con partner privati” afferma Luca Quareni, il Presidente della società che dall’apertura del 2015 ha in gestione il Museo (Palazzo della Salute srl) “perché rafforzano il legame del MUSME con il territorio fattore fondamentale per il successo e la crescita di una iniziativa culturale che si autosostiene. Per questo siamo molto grati a tutte le realtà private che hanno creduto in noi».

Per info e orari di apertura: https://www.musme.it/