Opening del Padova Pride Village "sotto le Mura"

Padova Pride Village inaugura, in un nuovo spazio completamente immerso nel verde, la 14esima edizione.

In questo 2021 cambia la filosofia: grandi aree aperte, immerse nella natura, accesso sempre libero tutti i giorni, già dal mattino. Appuntamento venerdì 11 giugno dalle ore 17 al parco delle Mura a padova.

Troverete 7 giorni su 7 un'offerta che spazia dalle colazioni, ai pranzi e alle cene, così come gli aperitivi e gli after dinner con show, radio, dj set, incontri e tutta l'atmosfera che negli anni avete conosciuto al Village!

Parco delle Mura

A pochi passi dalla Stazione FS di Padova, con accesso da via Zancan e dalla rotonda del Cavalcavia Dalmazia.

Scopri la nuova location:

https://goo.gl/maps/15MbWkEsB6ftTvoG9

Tutti i giorni (lun-dom), dalle 8 del mattino e fino a tarda notte, da giugno a ottobre

media partner e dirette live dal boulevard: Radio WoW

A breve tutte le info su www.padovapridevillage.it

Il Padova Pride Village ha elaborato con le autorità preposte e in conformità alle direttive regionali e ministeriali un piano di straordinario anti Covid per garantire la completa sicurezza dei propri ospiti.

Vi ricordiamo che tra le regole vigenti permane l'uso della mascherina e del distanziamento interpersonale. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni, che saranno accessibili solo con mascherina addosso, igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani.

Sarà premura inoltre dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiament

