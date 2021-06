Parco della Musica 2021 - Opening

Orario non disponibile

"Parco della Musica - 2021

Ci mettiamo il cuore

Venerdì 2 e sabato 3 luglio vi aspettiamo per due serate di festeggiamento per l'inaugurazione del Parco della Musica 2021.

Venerdì apriremo le porte del Parco alle 18. e vi aspettiamo per tifare la nazionale italiana a Euro 2020 con la proiezione della partita su maxischermo. Vi aspetteranno più di 1000 posti a sedere e una splendida terrazza per godere in tranquillità e sicurezza la partita della nazionale italiana.

Sabato Brit in the Park ,, serata storica del Parco della Musica che guarda all'Inghilterra (e speriamo sia di buon auspicio per la finale di Londra degli Europei ).

Sul palco suoneranno i Supernova -Oasis Tribute Band

Ingresso gratuito

Parco della Musica 2021

Aperti tutte le sere dal 2 luglio fino a fine settembre con 4 chioschi bar e food sempre attivi e una meravigliosa terrazza gigante dove passare le calde sere d'estate.

L'ingresso libero in tutte le serate che non prevedono un biglietto d'entrata per il concerto.

A seguire l'elenco dei concerti e delle serate a pagamento.

4 luglio Dente

8 luglio Niccolò Fabi

9 luglio Giovanni Lindo Ferretti

10 luglio Ministri

13 luglio Dee Dee Bridgewater

14 luglio cmqmartina

16 luglio FASK

17 luglio Coma Cose

20 luglio Guido Catalano

22 luglio Ruggero dei Timidi

23 luglio Calibro 35

24 luglio La Notte Nera

25 luglio Zen Circus

29 luglio Negrita

30 luglio Myss Keta

31 luglio Iosonouncane

2 agosto ?????????

9 agosto Valerio Lundini

Info e biglietti su www.parcodellamusicapadova.it"

