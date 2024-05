Alfa e Ricchi e Poveri special guest della grande festa di apertura del Pride Village Virgo

Saranno il giovane cantautore genovese Alfa e i Ricchi e Poveri, il gruppo italiano più famoso nel mondo, a dare il via, venerdì 7 giugno alla Fiera di Padova, alla XVII Edizione del Pride Village Virgo, Il più grande Festival LGBTQIA+ italiano, che fino al 7 settembre porterà sul palco i protagonisti della musica, dello spettacolo, della letteratura, dell’intrattenimento, richiamando nella città veneta un pubblico proveniente da tutta la Penisola.

Ed è proprio in musica che inaugurerà il Festival, con la nuova direzione artistica di Diego Longobardi, invitando alla propria Grande Festa di Apertura, che quest’anno si tinge di rosa Pink Flamingo, due grandi ospiti che, seppur appartenenti a generazioni diverse, hanno saputo farsi interpreti della contemporaneità e di quella voglia di amare che non accetta confini, tempi o barriere.

Esponente della Generazione Z, ALFA è da sempre un giovane portatore di messaggi positivi, nel suo repertorio troviamo brani dedicati all’amore, alle incertezze sul futuro e il diventare adulti, temi cari ai ragazzi della sua età. ALFA è portavoce della normalità: in un mondo in cui per avere successo occorre essere “cool”, lui si presenta come un ragazzo semplice, normale “anche un po’ sfigato” con le stesse paranoie e ansie dei suoi coetanei. Un outsider che vuole essere normale, non cool.

«Sono contento di prendere parte a questa iniziativa, nelle mie canzoni racconto l'amore che per me è universale, così come penso lo sia anche la libertà di poter amare senza confini – dichiara ALFA - Anche se la mia generazione è molto avanti sulle questioni legate alla comunità LGBTQ+, penso che eventi come il Pride Village Virgo siano importanti per ricordare che i diritti devono essere imprescindibili per tutti gli esseri umani»

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 509 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1.7 milione di follower su TikTok, conta oltre 685 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 222 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 500mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Ha ottenuto un quadruplo disco di platino (bellissimissima <3), un triplo disco di platino (Cin Cin), 7 dischi di platino (Testa tra le nuvole, Pt.2, Sul più bello, Testa tra le nuvole, Pt.1, Before Wanderlust, San Lorenzo, Vai!, Ci sarò), e 6 dischi d’oro. A febbraio di quest’anno ha pubblicato, per Artist First, il suo terzo album in studio Non so chi ha creato il mondo ma so che ne era innamorato che contiene anche il brano Vai! , con il quale l’artista ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, in gara nei big. In occasione del Festival ha duettato, durante la serata delle cover con Roberto Vecchioni in Sogna, ragazzo sogna, uscito a marzo in formato digitale.

Non hanno bisogno di presentazioni i Ricchi e Poveri, che, con 22 milioni di dischi venduti e 30 album realizzati, sono il gruppo italiano più famoso nel mondo, grazie a brani entrati nella storia della musica leggera quali La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro e Sarà perché ti amo. Oltre ad essere diventati un fenomeno cult tra le nuove generazioni grazie al brano portato al 74° Festival di Sanremo: Ma non tutta la vita, entrata in Top 10 Italia su Spotify, Amazon Music e iTunes e confermandosi tra i brani più ascoltati in Italia su tutte le principali piattaforme digitali, totalizzando oltre 30 milioni di ascolti. La canzone è un inno a vivere pienamente la vita, una dichiarazione di intenti, una traduzione in chiave pop della filosofia dell’attimo, dell’hic et nunc, dell’amore che si aspetta ma non tutta la vita, dei treni da prendere al volo, delle occasioni da non sciupare.

E sempre in musica si concluderà a notte fonda la serata grazie alla presenza alle consolle del Dj e producer inglese Josh Harrison, protagonista delle notti dell’Outhouse, una delle serate queer più popolari di Londra negli ultimi anni, di Andy – J e Mr Mara. A condurre le danze sarà Vanessa Van Cartier, vincitrice della seconda stagione di Drag Race Holland e volto della trasmissione "Non sono una signora" programma condotto da Alba Parietti su Rai 2.

La XVII edizione del Pride Village Virgo è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova e Virgo Fund. Title e Main Sponsor: Virgo Milano. Partner del Village sono: bitHOUSEweb, Red Bull, Coca-Cola. Media partner: RTL 102.5.

Prevendite online sul circuito TicketMaster

Per informazioni e programma completo

www.pridevillagevirgo.it

Facebook | Instagram | X | YouTube

Foto articolo da https://www.pridevillagevirgo.it/