Apertura regolare di grotte e villa al Parco Frassanelle

Lasciati immergere nella storia e nella natura incontaminata di Parco Frassanelle. Ci aspetta il primo fine settimana d'estate da trascorrere all'aria aperta!

? 70 ettari di Parco romantico tutti da scoprire e visitare

? visita le meravigliose Grotte ipogee

? Non perderti le visite guidate alla VILLA

??Punto ristoro attivo tutto il giorno

?Alle ore 18:00 Banda folkloristica euganea per inaugurare l'arrivo della bella stagione.

Gli orari:

PARCO // visitabile dalle 10:00 al tramonto, in autonomia (senza guida) dietro biglietto di ingresso.

GROTTE // visitabili in autonomia dalle 10:30 alle 18:30, con ultimo ingresso alle 18:00.

VILLA // visitabile secondo due turni (ore 11:00 e ore 15:00) solo con guida.

La visita guidata alla villa comprende anche la visita al parco ed alle grotte con guida. Per la visita guidata è necessaria la prenotazione oppure direttamente acquistando i biglietti online. La visita guidata dura circa 2 ore. L'accesso in grotte ed in villa non è consentito alle persone con disabilità motoria.

MAGGIORI INFO 3314249860 // MAIL A INFO@FRASSANELLE.IT