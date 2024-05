Apertura straordinaria di Villa Molin e del parco fiorito

MERCOLEDI' 29 MAGGIO Villa Molin apre le sue porte per una visita alla villa e al parco IN FIORE. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia, conservando ancora il suo aspetto originario fedele al progetto del 1597 di Vincenzo Scamozzi.

La villa vi accoglierà, tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura. La villa fu fatta costruire dall'ambasciatore della Serenissima, Niccolò Molin a Vincenzo Scamozzi ed è uno dei migliori esempi di villa Veneta perfettamente conservata. La villa è visitabile con un metodo innovativo ART EXPERIENCE che permette una visita indipendente con la possibilità di sostare in villa e nel parco.

Vi invitiamo a scoprirla virtualmente con una delle VideoGuide, accessibili da casa o sul posto tramite QR code, grazie alle quali sarà possibile conoscere anche alcune sale chiuse al pubblico

Apertura per visite indipendenti ore 15-17: 11 euro

Ridotto 8-15 anni: 8 euro

La visita è gratuita per i bambini fino a 7 anni

È richiesta la prenotazione al sito: https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/.

La foto è di proprietà di villa Molin che autorizza alla pubblicazione