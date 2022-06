Visita speciale al museo della navigazione fluviale di Battaglia, al termine un fetta d’anguria

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme organizza tutti i giovedì di luglio una speciale Visita guidata con anguria!

Un momento per i più piccini per divertirsi all’aperto e per i più grandi per concedersi un po’ di relax e convivialità ascoltando le storie legate al mondo dei barcari gustando una fetta di anguria fresca sotto il pergolato del Museo sulla Pontara dell’Ortazzo!

Inizio visita guidata ore 21, si raccomanda la puntualità.

Prenotazione obbligatoria.

Prezzi

10 euro biglietto intero comprensivo di visita guidata e anguria

8 euro biglietto ridotto comprensivo di visita guidata e anguria

20 euro speciale biglietto famiglie (2 adulti e 2 minori)

Il prezzo è comprensivo del biglietto d’ingresso al Museo, visita guidata e fetta d’anguria.

Per informazioni e prenotazioni contattare:

- info@museonavigazione.eu

- tel. 049525170

- sms/whatsapp 3456822956

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)

Foto articolo da comunicato stampa