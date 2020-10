Aperture straordinarie della Reggia Carrarese e della Torre dell’Orologio

Da venerdì due ottobre, in occasione del Biologico in Piassa, i volontari di Legambiente Salvalarte apriranno la Torre dell'Orologio fino a domenica. Sabato mattina sarà aperta anche la Reggia Carrarese.

Torre dell'Orologio

Venerdì 2 ottobre: due turni di visita alle 16 e alle 17.30, per un massimo di 4 persone a turno.

Sabato 3 ottobre: due turni di visita alle 9.30 e alle 11.15 per un massimo di 4 persone a turno.

Domenica 4 ottobre: 9.30, ore 11 e ore 12.30. Il pomeriggio ore 15, ore 16.15 e ore 17.30, per un massimo di 4 persone a turno.

Prenotazione obbligatoria:

salvalarte@legambientepadova. it

3924764353 (anche WhatsApp): orario dalle 9:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 18

Reggia Carrarese

Sabato 3 ottobre: dalle ore 10 alle 12.30, con turni di 30 minuti, per un massimo di 5 persone.

Prenotazione consigliata:

salvalarte@legambientepadova. it

Sicurezza

Per poter accedere al monumento, i visitatori e i volontari devono indossare correttamente la mascherina e devono seguire le raccomandazioni per l'igiene delle mani. Non sono soggetti all’obbligo dell’uso della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di questo dispositivo di protezione.

Legambiente Padova 0498561212