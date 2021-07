Aperture straordinarie della Reggia Carrarese e della Torre dell’Orologio

Prezzo non disponibile

Sabato 24 e domenica 25 luglio i volontari di Salvalarte Legambiente Padova apriranno al pubblico la Reggia Carrarese e la Torre dell'Orologio.

Reggia Carrarese

(via Accademia 7)

Turni di visita ogni 30 minuti per massimo 6 persone a turno, secondo il seguente orario:

Sabato 24 luglio

dalle 9.30 alle 13 (ultimo turno di visita alle 12.30) e dalle 16 alle 20 (ultimo turno di visita alle 19.30);

Domenica 25 luglio

dalle 9.30 alle 13 (ultimo turno di visita alle 12.30) e dalle 16 alle 19 (ultimo turno di visita alle 18.30).

Ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Torre dell'Orologio

(Piazza dei Signori)

I turni di visita prevedono la presenza di massimo di 4 persone secondo il seguente orario:

Sabato 24 luglio e domenica 25 luglio al mattino alle ore 9.30 e alle ore 11.15, al pomeriggio alle ore 16 e alle ore 18.

Ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazione obbligatoria:

salvalarte@legambientepadova. it

cell. 392 4764353 (anche WhatsApp) dalle 9:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 18.

Per poter accedere alle sedi delle visite i visitatori devono indossare correttamente la mascherina e devono seguire le raccomandazioni per il distanziamento sociale e per l’igiene delle mani.

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/la-reggia-carrarese

https://www.facebook.com/legambientepadova/

