A Padova la prima tappa di Apetech 3D, il roadshow di Elmec 3D dedicato alle tecnologie additive d’avanguardia

Si terrà a Padova la prima tappa di APETECH 3D, il progetto itinerante promosso da Elmec 3D, la business unit di Elmec Informatica dedicata alla manifattura additiva, che intende mostrare al tessuto imprenditoriale locale le potenzialità delle tecnologie più avanzate della stampa 3D.

L’evento avrà luogo il 9 luglio dalle ore 16 presso la Terrazza Elmec, a Padova in via Nona Strada 23.

APETECH 3D sarà una vera e propria esperienza immersiva. Si tratta, infatti, di un'opportunità unica per valutare direttamente l’impatto dell’additive sui processi produttivi, approfondire soluzioni innovative, creare connessioni preziose con altri professionisti del settore che possono portare a collaborazioni strategiche e a nuovi sviluppi nel campo della produzione.

Durante l’evento, i partecipanti avranno anche l'opportunità di toccare con mano applicazioni e tecnologie additive: sarà possibile interagire con i componenti realizzati utilizzando la Multi Jet Fusion (MJF) di HP e percepirne la qualità, permettendo di comprendere appieno le capacità della stampa 3D nel rispondere a esigenze produttive sempre più complesse.

Un’altra innovazione che sarà presentata è la SFX Post-Pro di AMT. Questa tecnologia di levigatura chimica, progettata per essere Human & Planet friendly, rappresenta un progresso significativo nella post-produzione delle parti stampate; si distingue per la sua capacità di offrire finiture di alta qualità, utilizzando un processo sostenibile. Durante la presentazione, verrà effettuata una Demo live per mostrare il funzionamento della tecnologia.

All'evento saranno presentate applicazioni industriali di aziende che hanno internalizzato con successo le tecnologie additive, integrando la stampa 3D nei processi produttivi per ottenere vantaggi competitivi significativi.

Le prossime tappe del roadshow sono fissate per il 19 settembre a Firenze e il 26 settembre a Torino, entrambe alle ore 16.

Le aziende e i professionisti interessati a scoprire le opportunità offerte dalla manifattura additiva possono trovare maggiori dettagli e registrarsi tramite il seguente LINK.

Info web

https://www.elmec.com/evento/apetech-3D/