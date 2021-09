"Appesi a un Filo'", personale di Sorgato a Palazzo Tondello di Due Carrare

Appesi a un Filo', personale di Sorgato sul rapporto uomo/natura. Da sabato a Padova, introduce Nicolas Ballario

Location: Palazzo Tondello, via Roma 37, 35020, Due Carrare (Pd)

Inaugurazione: sabato 18 settembre 2021 - evento solo su invito ospitato dal brand Imjit35020

Durata: 18 settembre 2021 - 21 novembre 2021

Accesso: solo su prenotazione, visita guidata o con l’artista o con un responsabile del brand Imjit35020. Ingresso gratuito muniti di green pass.

Testo introduttivo di Nicolas Ballario, voce e volto di Radio Rai e Sky Arte, nonche? giornalista e critico d’arte contemporanea noto in tutta Italia.

In occasione del lancio del nuovo filo per denim, progettato e realizzato dal brand Imjit35020, si terrà la nuova mostra personale dell’artista Marco Sorgato che presenterà la nuova serie “Marionette” e, nell’ambito dell’inaugurazione, eseguirà una performance dove mutilerà alcune piante vive, per renderci partecipi delle sue riflessioni. Da sempre cerchiamo di “umanizzare” la natura, di costruire intorno ad essa una personalità che è buona quando ci conforta, crudele quando ci uccide. In questa mostra potrete vedere Marco Sorgato assumere il ruolo di cerimoniere di un rito solenne e macabro, che costringe la natura a morire e a rigenerarsi. II filo, da sempre considerato pars construens nella simbologia della vita, da un lato in quanto elemento primo del tessuto e quindi del riparo – dell’abito, ma anche dell’abitare –, dall’altro quale elemento di raccordo e rilegatura, viene qui riletto dall’artista come pars destruens. Servendosi del filo per ferire le piante (incarnazione della Natura) Sorgato crea dei fantocci antropomorfi inizialmente in grado di mantenere la loro struttura rigida e il loro colore verdeggiante, ma poi destinati a essiccarsi e rattrappirsi fino a diventare dei piccoli mostriciattoli perturbanti privi del minimo afflato vitale, che regalano uno spettacolo tetro. Lo spettatore, entrando nel salone dell’atelier di Palazzo Tondello, si sentirà assalito da uno stormo di spettri appesi ad un filo. I piccoli frankenstein, infatti, non possono vivere ed il tentativo dell’artista testimonia un consolidato fallimento: il tentativo dell’uomo di fare della Natura una sua marionetta. Il testo introduttivo sarà curato da Nicolas Ballario, voce e volto di Radio Rai e Sky Arte, nonché giornalista e critico d’arte contemporanea noto in tutta Italia.

Come visitare la mostra

Per visitare la mostra si rende necessario l'invio di una e-mail a egonisdead@gmail.com

Il sito di Marco Sorgato è www.marcosorgato.com

