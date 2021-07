Inaugurato il Juice Apple alla ex Rinascente

Il punto vendita di Padova sarà un Apple Premium Reseller, e al suo interno sarà possibile trovare tutti i dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, Apple TV, e tutti gli accessori dei migliori brand per la tecnologia

/ Via Cavour, 8

Oggi 16 luglio ha aperto il Juice della Apple nel palazzo della ex Rinascente. Ben 400 metri quadri dedicati alla tecnologia, dove sarà possibile trovare tutti i prodotti Apple, consulenza e supporto per i propri acquisti, assistenza, sconti dedicati a studenti e insegnanti e uno spazio dedicato ai corsi e alla formazione. Dopo il negozio di abbigliamento e calzature sportive Snipes, Iqos Philip Morris e Fielmann, ora apre il secondo negozio a Padova marchiato Juice Apple (l'altro è alla Stanga). Un grande centro servizi della “Mela” che in centro mancava e che oltre alla vendita offrirà ovviamente anche l'assistenza sui prodotti del marchio.

Reseller

Il punto vendita di Padova sarà un Apple Premium Reseller, e al suo interno sarà possibile trovare tutti i dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, Apple TV, e tutti gli accessori dei migliori brand per la tecnologia. Il negozio sarà anche Centro di Assistenza Autorizzato Apple. Juice, tramite i suoi tecnici certificati Apple, fornirà un servizio per la riparazione dei dispositivi Apple.

Altri marchi e sconti

Oltre a Apple, in negozio sarà possibile trovare anche altri brand che propongono prodotti di domotica, hi-tech, hard disk Lacie e tavolette grafiche Wacom, e una sezione audio tra cui spicca la qualità Sonos. L’inaugurazione del nuovo punto vendita si è svolta oggi 16 luglio alla presenza anche dell'assessore al commercio, Antonio Bressa. Per l’occasione sono previsti speciali sconti su tutti i prodotti

Gli altri negozi

In piedi c'è un accordo per ora solo formale con i vertici di Virgin Active, ovvero la catena britannica di centri fitness interessata ad occupare il secondo, terzo e quarto piano dell'immobile sul Liston. L'idea è quella di realizzare una palestra, ma anche con una spa e una piscina. Quello padovani sarebbe il 37° centro Virgin d'Italia e il quinto in Veneto, visto che ce ne sono due a Venezia e uno a Verona.