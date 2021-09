I quattro appuntamenti di settembre al teatro giardino di palazzo Zuckermann

Prezzo non disponibile

La sede museale di Palazzo Zuckermann, in Corso Garibaldi 33 di fronte alla Cappella degli Scrovegni, custodisce le straordinarie collezioni di oltre duemila oggetti, patrimonio nascosto dei Musei Civici padovani:

la collezione di monete e medaglie e opere d'arte moderna del Museo Bottacin e il Museo di Arti Applicate e Decorative con diversi tipi di manufatti in uso a Padova dal Medioevo alla metà dell'800.

Il suggestivo teatro giardino del palazzo ospiterà eventi per tutta l’estate: concerti, spettacoli, presentazioni di libri, conferenze.

Mercoledì 1 settembre 2021, dalle ore 21

?(eventuale recupero: mercoledì 8 settembre)

RASSEGNA MUSICOTEATRALE ANNI SESSANTA

10^ EDIZIONE 2021



ITALIAN BEAT

DADSON

ZAMBON ROYAL FAMILY

THE ELECTRIC SHOCK

SERENA RO.BAND

Presenta: PAOLO MAZZUCATO

Regia Franco Maria Serena - suoni e visioni Nick Cars - coordinazione Rob Ska

Informazioni:

Ingresso a pagamento: euro 7,50 | Modalità di prenotazione: 348 4726313 | 351 8919521 | 333 1823624

Pagina facebook “Bacchiglione Beat” | francomariaserena@gmail.com

Sabato 4 settembre 2021 ore 19.15 (primo turno) e ore 21.15 (secondo turno)

?(eventuale recupero: domenica 5 settembre)

Applausi per Rota e Morricone

La magia della musica da film dei pluripremiati Nino Rota ed Ennio Morricone rivive in uno dei più recenti omaggi ai due compositori italiani nel nuovo programma “Applausi per Rota e Morricone”, portato in scena dai Full Moon con Stefania Miotto.

Il Selvaggio West incontra il suono melodico dell’Italia, i duri Gangster di New York incontrano i cowboy dei prati del deserto, il Padrino incontra la Paramount Pictures.

Le musiche di Rota e Morricone sono state usate per più di cinquecento film e serie televisive, ma la loro consacrazione si deve a sodalizi con registi come Federico Fellini e Sergio Leone, con i quali i due compositori hanno instaurato un duraturo legame che li ha portati ad ottenere importantissimi riconoscimenti alla carriera.

Nel concerto assisteremo ad una magnifica presentazione delle celebri opere scritte dai due maestri per i film: “Il buono, il brutto e il cattivo”, “C’era una volta in America”, “Per un pugno di dollari”, “Il Padrino”, “Otto e mezzo”, “Amarcord” e tanti altri.

Stefania Miotto, soprano.

Definita dalla stampa nazionale come “un incanto di soprano dalla voce lunare”, Stefania Miotto è soprano lirico ed è attiva da diversi anni come direttrice artistica, organizzatrice, regista e vocal coach di musical e spettacoli per e con i giovani talenti del panorama lirico e moderno di tutta Italia.

Full moon Ensemble .

I Full Moon sono un collettivo di musicisti nati inizialmente come “full Moon Quartet” nella formazione voce, flauto, fisarmonica e pianoforte, in seguito sviluppatisi in un ensemble strumentale solistico al servizio della voce di Stefania Miotto. All’organico, oltre ad alcuni tra i migliori diplomati dei conservatori del Veneto, tra cui, Matteo Mingolli al flauto traverso, Mirko Satto alla fisarmonica, Davide Squarcina al pianoforte, si è poi aggiunta una selezione di corde come contrabbasso, violino e chitarra, e all’occorrenza anche le percussioni.

Informazioni

Ingresso a pagamento: euro 15,00

(il prezzo del biglietto comprende un buono per una pasta da passeggio da consumare entro il 12/09/2021 da Pastasuta, ristorante Sotto il Salone nr. 54-55, Padova).

Modalità di prenotazione: prevendita telefonica al 388 9507688, via mail a: imusicipatavini@libero.it

I Musici Patavini: cell. 347 2200912 | www.imusicipatavini.it | imusicipatavini@libero.it

Giovedì 9 settembre 2021, dalle ore 21.15

?(eventuale recupero: venerdì 10 settembre)

Le ore lente e gli anni veloci

Canzoni che compiono cinquant’anni (e sembrano scritte ieri)

Il 1971 fu un anno irripetibile per la musica pop, con l’uscita di album e singoli rimasti nella storia.

Questa serata vedrà Sergio Cossu (pianista, compositore, produttore, nei Matia Bazar dal 1984 al 1999) e Walter Bravi (cantante, già collaboratore di Lucio Battisti e Adriano Celentano) presentare canzoni di quel periodo magico, con l’intervento di altri ospiti prestigiosi.

Composizione artistica:

Sergio Cossu (pianoforte), Walter Bravi (voce) e ospiti.

Informazioni:

Ingresso a pagamento: euro 15,00 | Modalità di prenotazione: prevendita online su Vivaticket o presso il negozio “23 dischi”

Scuola di musica Gershwin APS: cell. 348 6051656 | info@gershwinspettacoli.com

Padova ospita Rossini

L’evento sarà? interamente dedicato alla produzione operistica del celebre compositore Gioachino Rossini, chiamato anche “Mozart italiano”.

Con brani affidati a quattro cantanti specializzati nel repertorio belcantistico rossiniano e a un ensemble formato da sette musicisti professionisti.

Sara? possibile ascoltare una ricca selezione di brani tra i più? affascinanti del repertorio rossiniano in un percorso che tocca gli estremi della sua attività? creativa in campo operistico e che abbraccia tutti i generi da lui frequentati.

Non si tratta solo del classico concerto, di come siamo abituati, ma sarà? una serata arricchita da un “Rossini” in persona che tra un brano e l’altro dara? sfoggio della propria simpatia, interagendo con il pubblico e i musicisti stessi. Se la situazione pandemica lo consentirà?, prima del concerto si avrà? modo di degustare la famosa “Pizza Rossini” con un calice di aperitivo “Rossini”.

Composizione artistica:

Askar Lashkin (baritono), Sara Fanin (soprano), Rodrigo Trosino (tenore), Erica Zulikha Benato (mezzosoprano), Cristiano Zanellato (pianoforte), Matteo MIgnoli (Flauto), Fabrizio Castania (primo violino), Elisa Saglia (secondo violino), Beatrice Fanin (viola), Annamaria Moro (cello), Francesco Piovan (contrabasso).

Presenta: Franco Rossi (attore e presentatore).

Informazioni:

Ingresso ad offerta libera | Modalità di prenotazione: info@askarlashkin.com

cell. 329 8862418 | www.askarlashkin.com | info@askarlashkin.com

