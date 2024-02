“Appuntamento a Land’s End”, la proiezione del film al cinema Esperia

“Appuntamento a Land’s End”

un film di

Gillies MacKinnon

Un emozionante road movie con protagonista il grande attore britannico Timothy Spall.

Proiezione a Padova

Martedì 13 febbraio alle ore 21

Cinema Esperia (via Chiesanuova, 90)

Il film “Appuntamento a Land’s End” di Gillies MacKinnon, nelle sale italiane grazie alla distribuzione padovana Trent Film, verrà proiettato a Padova in data martedì 13 febbraio alle ore 21.00 al Cinema Esperia (via Chiesanuova, 90).

Trent Film sarà presente in sala ed introdurrà la proiezione del film, che sta riscontrando un alto gradimento nelle sale cinematografiche italiane.

Protagonista il grande attore britannico Timothy Spall (saga di “Harry Potter”, “Il discorso del Re”, “Turner”), qui in un intenso road movie che racconta un viaggio nella memoria: una storia commovente sull'amore eterno, sulla perdita e sulla bontà dell'animo umano, con l’incedere poetico di “Una storia vera” di David Lynch.

Timothy Spall interpreta Tom Harper, ex soldato in pensione che vive in un piccolo villaggio nel nord della Scozia. L’uomo è in attesa del primo autobus che lo porterà lontano dal luogo in cui ha vissuto per tutta la vita. Mosso dal desiderio di mantenere una promessa fatta alla moglie, Tom ha infatti deciso di iniziare un improbabile viaggio contro il tempo di 874 miglia, in cui attraverserà la Gran Bretagna verso la cosiddetta Land's End, considerato il punto più a sud di tutto il Paese. Un viaggio fisico e metaforico, di risveglio, consapevolezza, dolore e speranza, durante il quale il protagonista esplorerà i caleidoscopici territori dell’animo umano.

