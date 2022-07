“L’appuntamento. Venezia, 19 marzo 1914”, presentazione del libro a Selvazzano

Giovedì 14 luglio alle ore 21.15 in Piazzetta Eugenio Maestri è in programma il prossimo appuntamento di “Selvazzano Legge” con le giornaliste Anna Sandri e Silvia Zanardi autrici del libro “L’appuntamento. Venezia, 19 marzo 1914" Linea Edizioni dove, per l’occasione, la giornalista e scrittrice Barbara Codogno dialogherà con loro. L’evento è inserito nella Rassegna di Eventi Culturali “Estate Sotto le Stelle 2022” A.R.S. 2022 Paesaggi culturali ai piedi dei Colli Euganei, tra boschi, ville, parchi, acque salutifere”.

Scopri il programma completo

«Con il libro “L’appuntamento. Venezia, 19 marzo 1914" – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Anna Sandri e Silvia Zanardi hanno ricostruito la memoria di un disastro "dimenticato". Una lapide del cimitero di San Michele ha attirato la loro attenzione e da qui sono partite. E’ la storia di persone, di destini che si intrecciano in una giornata di svago trascorsa al Lido di Venezia e che, per un incidente, non sono mai più tornate a casa. Un libro nato da un’attenta e minuziosa ricerca storica delle autrici che riportano alla luce fatti e vicende che continueranno a vivere nella memoria di chi avrà la fortuna di ascoltarle anche a Selvazzano, nella nostra suggestiva Piazzetta Eugenio Maestri, in una emozionante serata d’estate sotto le stelle».

Il 19 marzo 1914, poco dopo le 17, un vaporetto delle linee di navigazione comunali di Venezia con 63 persone a bordo, diretto dal Lido verso la città storica, entrò in collisione con una torpediniera e in meno di un minuto colò a picco. L’incidente provocò 16 morti e 14 feriti e suscitò un’ondata globale di orrore prima e di cordoglio poi: la notizia venne rilanciata dalla stampa internazionale, fino in Perù e in Nuova Zelanda. Per una settimana Venezia visse soffocata dalla cappa del lutto mentre il lavoro incessante dei cronisti consegnava ai cittadini, e poi alla storia, il resoconto dei fatti.

Qualcosa di molto più grande era all’orizzonte, e questa vicenda finì per essere dimenticata. Ma al cimitero di San Michele in Isola una lapide, che dopo oltre cento anni è ancora perfettamente leggibile, racconta cosa accadde.

Questo è un libro del “se”, è la storia di un appuntamento e di un incrocio di destini; è la fotografia di una Venezia allora come oggi seducente e irresistibile, fragile e aggredita, generosa e solidale. È una storia di coraggio e di vigliaccherie, di denunce e di silenzi. Tra queste pagine, il lettore non troverà personaggi: incontrerà persone. Tutte legate tra loro da un piccolo, definitivo “se”.

Il racconto, germogliato di fronte a una lapide, è una ricostruzione attraverso le cronache dell’epoca, pagine ingiallite eppure ancora vibranti di emozioni e di passione, ed è arricchito da ricordi di famiglia che per la prima volta è stato possibile ottenere.

Anna Sandri (1961). Trevigiana, vive e lavora a Padova. Laureata in Lettere all'Università Ca’ Foscari di Venezia, è giornalista e lavora nella redazione centrale dei quotidiani veneti del Gruppo GEDI (il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova di Venezia e Mestre, Corriere delle Alpi), dove è responsabile delle pagine culturali. Si è occupata di alcuni tra i più importanti casi di cronaca accaduti in Veneto tra gli anni Ottanta e Novanta e ha collaborato a lungo con La Stampa.

Silvia Zanardi (1981). Nata a Legnago (Verona), vive e lavora a Venezia. Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è giornalista professionista dal 2013. Ha collaborato con le testate nordestine del Gruppo GEDI, fra cui la Nuova di Venezia e Mestre e Il Piccolo di Trieste; con Il Sole 24 Ore e La Stampa. Nel 2014 ha fondato il magazine online storiedichi.com, dedicato a storie di “eccellenze silenziose”, e nel 2019 ha aperto la sua agenzia di comunicazione (sdcomunicazione.it), specializzata in storytelling aziendale, scrittura SEO e produzione di video.

