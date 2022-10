Apriti moda… La sartoria del Teatro Stabile del Veneto per la prima volta in mostra al Verdi

Apriti Moda - Esposizione di costumi

22 e 23 ottobre '22

Ingresso gratuito ore 10, 12, 14.

Teatro Verdi – Padova

In occasione della IV edizione di “Apriti moda”, l’iniziativa che per un week end all’anno porta il pubblico alla scoperta dei luoghi più nascosti e segreti del mondo della moda in Italia, per la prima volta anche il Teatro Verdi di Padova entra tra le cento meravigliose location che sabato 22 e domenica 23 ottobre apriranno al pubblico per raccontarsi e mostrare “il dietro le quinte del bello e del ben fatto”.

La sartoria del Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale, il laboratorio dove da 30 anni prendono forma le più belle creazioni realizzate dei nostri costumisti, sarà per la prima volta in mostra con un’esposizione di costumi di spettacoli prodotti dal TSV che hanno debuttato sui più grandi palcoscenici italiani: dagli abiti d’ispirazione orientale della Turandot di Carlo Gozzi ideati dal regista, scenografo e costumista Pier Luigi Pizzi, alle sontuose creazioni dal gusto settecentesco di Stefano Nicolao per Costumi Atelier Nicolao indossati nella Casa nova di Carlo Goldoni diretta da Giuseppe Emiliani, dai costumi di Carla Teti per la messa in scena de Gli atti unici di ?echov diretta da Damiano Michieletto agli originali abiti fatti di stracci che la costumista Lauretta Salvagnin ha realizzato per lo spettacolo Il figlio di Arlecchino perduto e ritrovato attraverso pratiche di riciclo e trasformazione di materiali di scarto.

“Aprire le porte delle maison significa offrire un’occasione unica per toccare con mano la bellezza e l’unicità di questi luoghi. Significa svelare lo straordinario patrimonio di capacità, qualità e conoscenza. Significa comporre, tessera dopo tessera, il mosaico del paese più bello del mondo”.

Per partecipare è necessario prenotare la visita utilizzando il form sul sito Apriti Moda, inserendo i relativi dati selezionando la data di visita e l’orario. L’iniziativa è totalmente gratuita pertanto è gradita l’immediata comunicazione di modifica e/o disdetta della partecipazione.

Foto articolo da comunicato stampa