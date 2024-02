"L'Araba Fenice", lo spettacolo al polivalente teatro San Carlo

L'Associazione PadovaTeatro, storico gruppo di teatro amatoriale della città di Padova, nel venticinquennale della sua fondazione, organizza la 20a edizione di "SCENA APERTA", Rassegna Teatrale di commedie brillanti, in lingua italiana e veneta.

"SCENA APERTA" vuole offirire una proposta culturale che incontri i gusti e le preferenze di un pubblico trasversale, dai piú giovani spettatori fino a coloro che abitualmente già frequentano le platee, abbinando con eleganza cultura e divertimento, in modo semplice, ma non banale. Per questo, PadovaTeatro si rivolge ad un pubblico senza eta?, con proposte che piacciono a tutti, dagli adulti ai più giovani.

Programma

Cinque rappresentazioni, inizio spettacoli: ore 21:00

Sabato 27 gennaio

BALCONI SUL CANALAZZO di Alfredo Testoni, dell'Associazione Teatrotergola.

Bepi Cornetti è a caccia di un titolo nobiliare; usa i soldi del fratello Dionisio, zotico ma generoso e le grazie della nipote e della figliola, una delle quali, non importa quale, vuol far sposare ad un vecchio conte. Ma le due giovani hanno tutt'altre idee in proposito...

Sabato 10 febbraio

L'ARABA FENICE di Donald Churchill e Peter Yeldham, dell'Associazione PadovaTeatro.

E' una sorta di giallo incruento che si svolge attorno al tema delle tasse! Tasse "involontariamente" evase da Tom, per colpa della sua fiscalista, nonche? ex-moglie, Sara. Tom e? innocente, ma evasori e delinquenti non mancano, anzi si confrontano ed affrontano in una serie di colpi di scena, fino al finale a sorpresa.

Informazioni e prenotazioni

Biglietto unico 7 Euro

Associazione Padovateatro

cell. 347 5131647 - padovateatro@gmail.com

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/scena-aperta

https://www.padovanet.it/evento/rassegna-teatrale-scena-aperta-2024

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/scena-aperta