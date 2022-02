"L'araba fenice", spettacolo alla sala polivalente di Brugine

Domenica 6 febbraio, ore 16, in scena alla Sala Polivalente di Brugine

“L’araba fenice”

Padova Teatro

Commedia brillante di D. Churchill e P. Yeldham

Regia di Paola Spolaore

Ingresso

Intero: 7 euro

Ridotto: 5 euro (Soci Auser Brugine)

Info: 3277661425 - info@teatrofuorirotta.it

Per la rassegna Brugine in scena domenica 6 febbraio (ore 16) alla Sala Polivalente di Brugine il pubblico potrà assistere alla commedia brillante di D. Churchill e P. Yeldham “L’araba fenice” della compagnia Padova Teatro. Il giallo racconta di Tom che negli ultimi cinque anni ha frodato il fisco, ma involontariamente. Lui non è il vero evasore, la responsabilità è della sua consulente per le pubbliche relazioni, Miss Joanna Flint. Sarà il compito della polizia, tra colpi di scena e humor inglese, a svelare l’intricata rete della donna tra immancabili colpi di scena.

Il prossimo appuntamento è per domenica 13 febbraio con “Jena Ridens”di Teatro Armathan.

https://www.facebook.com/Brugine-in-Scena-238942569849307/

