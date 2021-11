Il film di Kubrick "Arancia meccanica" torna al cinema

In occasione del 50° anniversario della prima uscita, torna al cinema il capolavoro di Stanley Kubrik in versione restaurata.

Arancia Meccanica sarà al cinema Politeama di Piove di Sacco il 29 e 30 novembre ore 21 in versione doppiata, mentre il 1 dicembre sarà in versione originale sottotitolata.

Biglietto unico a 5 euro.

Il film è vietato ai minori di anni 18.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/CinemaPoliteama/.