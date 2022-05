"Arbasino, e poi": due giornate di studi sulla figura di Alberto Arbasino

Tra il pomeriggio del 30 e la mattina del 31 maggio si terranno al Complesso universitario Beato Pellegrino due giornate di studi sulla figura di Alberto Arbasino, uno degli scrittori più originali del secondo Novecento italiano. Nato a Voghera nel 1930 e morto a Milano nel 2020, Arbasino è stato romanziere, critico culturale, saggista civile, deputato col Partito Repubblicano, paroliere di canzoni per cabaret e persino conduttore di 'Match' su Rai 2. Tra i suoi tanti libri, spesso riscritti in diversi momenti, basti citare 'Fratelli d'Italia', 'L'Anonimo Lombardo', 'Super-Eliogabalo', 'Parigi o cara', 'Mattinée', 'In questo Stato', 'Trans-Pacific-Express', 'Ritratti italiani'.

Organizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova col sostegno della famiglia Arbasino, il convegno sarà articolato in quattro sessioni durante le quali interverranno italianisti, critici letterari, filologi classici, storici dell'arte e musicologi, per discutere poi insieme ai partecipanti i diversi aspetti dell'opera di Arbasino. Sarà l'occasione per ricordare un grande intellettuale insieme a chi lo ha conosciuto e frequentato, ma anche un modo per far conoscere lo stile e i testi di uno scrittore italiano diverso da tutti gli altri.

In coda ai lavori della seconda giornata si terrà la presentazione di 'Stile Alberto', il volume (pubblicato da Quodlibet nel 2021) che Michele Masneri ha dedicato ad Arbasino. L'appuntamento con l'autore, che sarà accompagnato dalle letture arbasiniane dell'attore Beppe Casales, è alle ore 18 alla libreria La forma del libro in via del Carmine 6.