Arriva a Padova il villaggio della birra Kozel

Un’installazione alta 3 metri che rimanda nell'immaginario collettivo al "cavallo" di Troia, arriva a Padova da venerdì 27 maggio a domenica 29 maggio. Si tratta di Olda, il caprone simbolo vivente - da oltre 40 anni - del rispetto per la tradizione della birra e dei valori della comunità di Kozel, la birra ceca più venduta e apprezzata al mondo, con i suoi 4,5 milioni di ettolitri venduti in 48 Paesi. Il Villaggio Kozel ad Arcella Bella, per divertirsi e rilassarsi nel quartiere più grande di Padova La prima apparizione di Olda, nella primavera del 2021, ha accompagnato il lancio del marchio sul mercato italiano. Oggi segna la ripartenza delle esperienze dal vivo per Birra Peroni. Nell’area di Arcella Bella - il giardino estivo aperto d’estate al Parco Milcovich, situato nel più grande quartiere di Padova - attorno al caprone totemico, prenderà così vita nel week-end il Villaggio Kozel. Sarà dunque ricreata la suggestiva e ospitale atmosfera di Velké Popovice, dove la birra Kozel è nata, per una tre giorni di birra, giochi e divertimento. Il “villaggio”, che ha debuttato a Milano lo scorso 20 maggio, e che dopo la tappa di Padova andrà “on tour” in altre città dello stivale nei mesi estivi, rappresenta il debutto europeo di questo format per Asahi International.

Giochi

I visitatori potranno accedere a vari corner tra cui anche un’area giochi (Forza 4, Giant Hammer, dadi, tiro del cerchio nelle corna del caprone, Jenga gigante). Ci saranno poi un barber shop dove ci si potrà acconciare la barba e un'area fun pour con un bancone di legno dove assaporare l'autentica tecnica di spillatura Kozel oppure mixare Kozel Lager e Kozel Dark. Spazio, infine, al relax con un’area chill out in cui rilassarsi su comode sdraio oppure ritirare gratuitamente un plaid per degustare la birra nei pressi del parco. Senza dimenticare un foto corner con un photo booth interattivo, da cui sarà possibile stampare live la propria foto a tema Kozel.