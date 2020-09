Arcella Bella al parco Milcovich: tutti gli eventi del weekend e la festa di chiusura

Volge al termine anche una delle più riuscite rassegne estive a Padova. Per tre mesi Arcella Bella ha saputo coniugare il divertimento con la sicurezza. Un ambiente informale e curato che è stato scelto davvero da tutti: famiglie, giovani e anziani. Un esperimento che continua a dare successo quello al parco Milcovich che ha visto il quartiere dell’Arcella protagonista di una nuova voglia di convivere e stare insieme. Musica e allegria anche in questo ultimo weekend.

Eventi del weekend

Arcella Bella • Festa di Chiusura

Evento da FB https://www.facebook.com/events/790654585032904/

Festa di chiusura Arcella Bella

Inizio ore 17

Pomeriggio

Ore 17-19: La cultura e i quartieri al centro di rigenerazione urbana, integrazione e incontro generazionale

Tavola rotonda con gli operatori culturali attivi nella rigenerazione urbana a Padova. “Rigenerare” non significa solo recuperare o proteggere, ma anche riscoprire e rinnovare edifici, paesaggi, parti di città, funzioni economiche e culturali. Partendo da questa base Arcella Bella avvia una riflessione sulla natura del rapporto con la propria città chiamando ospiti e professionisti per discutere insieme sul tema.

Sera:

dalle 19 - cene etniche con le comunità del Camerun e del Bangladesh

Live:

dalle 21.30

TBA

Tra gli ospiti presenti:

- Massimo Cirri (Caterpillar, Radio due);

- Ivan Pedretti (Segretario nazionale SPI CGIL);

- Franco Berardi (Bifo, saggista e filosofo);

- Mackda Ghebremariam Tesfau’ (Università degli Studi di Padova);

- Amir Issaa (rapper);

- Francesca Benciolini (Assessora del Comune di Padova con delega a risorse umane, decentramento e sussidiarietà);

L’evento è coordinato e ideato dalle associazioni culturali Il Coccodrillo, Le Mille e Un’Arcella e SPI.

Aderiscono all’iniziativa anche AltrAgricoltura Nord Est, Bioslab, Polisportiva San Precario, Palestra Popolare Galeano, Quadrato Meticcio, Clac, Buzz in the Attic, Settima Onda, Circolo Nadir, Cso Pedro, Berta, Mediterranea Padova, Piazza Gasparotto APS, Arcellatown.

---

Arcella Bella è un punto d’incontro.

Un giardino estivo aperto per tutta l’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova.

È vietato introdurre all’interno del festival bottiglie di vetro e oggetti pericolosi. Invitiamo tutti i partecipanti a rispettare le norme di distanziamento, solo in questo modo potremo continuare a offrire una rassegna di eventi dal vivo in serenità e per tutti.