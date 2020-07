Arcella Bella al parco Milcovich: tutti gli eventi della settimana

Di seguito tutti gli eventi della settimana in programma all'Arcella Bella al parco Milcovich.

Mercoledì 29 luglio

Arcella Bella Comedy • Mr. Coso

Stand up comedy ad Arcella Bella

Inizio ore 21

Prendete una persona mediamente normale, disponetegli davanti una dozzina di tomi sulla prestigiazione, attaccategli una flebo di RedBull, spolverate il tutto con demenzialità e nonsenso, lasciate marinare qualche mese ed otterrete Mr Coso in "Che Figura Di M...magia!"

Uno spettacolo dove un eccentrico prestigiatore tenterà di imitare a modo suo le grandi personalità della magia, e del paranormale, da Houdini a Uri Geller passando per Silvan e Wanna Marchi.

Vedremo questo bizzarro figuro destreggiarsi maldestramente con numeri di cartomagia, ipnosi con conigli di pezza, tele-apatia, escapologia delle mutande, piegatura di metalli con la forza della mente, filtri d'amore, guida bendata di bicicletta. Il tutto coronato da un finale vagamente poetico.

Uno spettacolo incredibilmente divertente e fresco grazie alla costante interazione con il pubblico che verrà spesso attraversato dall'interrogativo:"E' l'attesa della magia essa stessa Magia?".

Giovedì 30 luglio

Marco Cocci in concerto • Arcella Bella

Marco Cocci live ad Arcella Bella

Inizio ore 21.30

Dopo l’esperienza con i Malfunk, Marco Cocci torna con un nuovo progetto musicale. Steps è l’album d’esordio solista e rappresenta un inno alla vita. L’album, co-prodotto con Christopher Bacco, è stato inciso tra lo Studio 2 di Padova e i famosi Abbey Road Studios di Londra con: Roberto Dell'era (Afterhours), Lino Gitto (The Winstons), Roberto Angelini, Federico Poggipollini (Ligabue), Bobby Solo, Durga McBroom (Pink Floyd, David Gilmour), Vincenzo Vasi (V.Capossela), Donald Renda, Francesco Bruni (al mix).

"Questo disco lo definisco un percorso, e rappresenta i miei ultimi cinque anni di vita. Le canzoni non sono state composte con l'idea di realizzare qualcosa di finito, ma sono nate, passo dopo passo, in momenti determinanti di questo periodo. Tra il perdermi e il ritrovarmi, i brani rappresentano i momenti di distrazione e sfogo che mi hanno permesso di essere quello che sono oggi: il risultato di un percorso emotivo, da cui ne consegue l'eterogeneità del disco. Da questo il titolo del lavoro "STEPS", nato per necessità di nascere."

Dal vivo Marco è accompagnato da Andrea Garbo alle chitarre e Digi alle tastiere.

Venerdì 31 luglio

Supernova live • Soundpark e Maby DJ Set • Arcella Bella

Supernova live ad Arcella Bella

Inizio ore 21

Arrivano sul palco di Arcella Bella i Supernova, la più importante tribute band degli Oasis in Italia. Nati a Padova nel 2002, dopo varie esibizioni nei locali del Veneto, e grazie anche alla collaborazione con il noto sito oasisitalia.it, iniziano presto a calcare palchi sempre più importanti, arrivando ad essere più volte gli headliner delle serate "Supersonic Night", "Oasis Night" e "Our Generation", happening nazionali organizzati dai principali siti italiani dedicati ai fans dei fratelli Gallagher. E' proprio durante una di queste serate che si esibiscono di fronte a Bonehead, primo chitarrista degli Oasis e al loro produttore Alan McGee, che dopo l'esibizione giudicherà il loro concerto "fuckin' brilliant".

www.supernovaonline.it

A seguire, Total BRIT DJ Set by Maby & SoundPark

♬ Pulp / Stone Roses / Primal Scream / Blur / Charlatans / SULK / DMA’S / Kula Shaker / Oasis / James / Happy Mondays / Suede / Verve / Elastica / Shed Seven / Supergrass / Dodgy / Travis / Embrace and many more…

Sabato 1 agosto

Espana Circo Este in concerto • Arcella Bella

Espana Circo Este live in acustico ad Arcella Bella

Inizio ore 21.30

Appena 6 anni di attività e più di 500 concerti tra Italia, Europa ed America, per la band España Circo Este. La musica degli E.C.E. è un mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae. Un sound unico ribattezzato Tango- Punk.

La loro carriera ha inizio nel 2013 quando la band pubblica l’E.P. autoprodotto IL BUCATESTA a cui fa seguito un tour di oltre 100 date tra Spagna ed Italia.

Nel gennaio 2015 pubblicano La Revolucion del Amor, il primo LP, che li impegna in un tour europeo di 120 date in 6 paesi diversi (Italia, Svizzera, Austria, Danimarca, Germania e Repubblica Ceca), mentre nell’estate dello stesso anno vengono chiamati come opening act ufficiali nei tour italiani di artisti dal calibro di Manu Chao e Gogol Bordello.

Il 2016 li vedrà ancora “on the road” in Italia e nel resto d’Europa. Un lungo Tour che farà tappa in alcuni dei più importanti festival europei, come l’Hafenfest di Amburgo, il Breminalia di Brema, il Passpop ed il Lowlands in Olanda (unica band italiana invitata da questi due storici festival olandesi in oltre 20 anni di programmazione).

Nel 2017 pubblicano in Italia con Garrincha Dischi – ed in licenza anche in Spagna, Portogallo, Andorra, Francia e Germania, Austria e Svizzera – il loro secondo album Scienze Della Maleducazione e nell’autunno dello stesso anno ricevono a Faenza il premio MEI per il “Miglior Tour Nazionale ed Internazionale” dell’anno. Il 20 Ottobre dello stesso anno esce il loro primo disco live Tour della Maleducazione che imprime su disco l'energia incendiaria che la band sprigiona sul palco.

A marzo 2018 volano verso gli Stati Uniti selezionati tra le 12 band ospiti dell’International Day Stage del mitico South by Southwest di Austin in Texas, siglando così la loro prima apparizione fuori dal Vecchio Continente. A giugno dello stesso anno pubblicano per il mercato Sud Americano Bau Bau Ciudad, un EP di tre tracce in collaborazione con l’artista messicana Flor Amargo.

Nel 2019 entrano in studio con il produttore Fabio Gargiulo (Lo Stato Sociale, Arisa, Eros Ramazzotti, La Rappresentante di Lista, Motta, ecc...) per le registrazioni del nuovo album in uscita in primavera 2020 per Garrincha Dischi.

Gli España Circo Este sono: Marcelo (Voce, Chitarre), Jimmy (Batteria, Percussioni, Voce), Ponz (Basso, Synth, Voce), Matteo (Fisarmonica, Chitarre, Violino, Voce).

Domenica 2 agosto

Soul Train dj set • Arcella Bella

Soul Train dj set ad Arcella Bella

Inizio ore 18

All'Arcella Bella quando fa tappa il treno del Soul arriva la musica dell'anima in versione club. Dj-set vinilico con selezione raw funk, deep soul, hard disco vecchia scuola.

