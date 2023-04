Arcella Bella • Grande festa di apertura coi Planet Opal

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/3108825296083647

Venerdì 21 aprile dalle 18, inizio live ore 21

LIVE: Planet Opal (Dischi Sotterranei)

Main Stage

All'Arcella l'estate inizia prima e dura sei mesi: si parte il 21 aprile coi Planet Opal live!

Le nostre regole:

• Non è richiesto un biglietto per l'ingresso, è gradita una libera offerta a sostegno della proposta artistica.

• Il rispetto del parco è tanto importante quanto quello del vicinato, invitiamo a non fare rumore in prossimità degli ingressi.

• È vietato introdurre bevande, lattine, bottiglie, vetro.

? L’arrivo al parco in bicicletta è consigliato, l'ingresso in bicicletta non è purtroppo consentito.

• All’interno del festival scattiamo foto e giriamo video a scopo promozionale.

• Il Parco Milcovich è aperto ogni giorno, gli stand di Arcella Bella aprono tra le 18.00 e le 19.00. Controlla il sito per scoprire gli orari di ogni evento in programma!

Arcella Bella è un punto d’incontro, un giardino nel più grande quartiere di Padova.

Da aprile a settembre il Parco Milcovich diventa un porto sicuro per passare una serata a riparo dalla calura estiva lasciandosi trasportare da un programma ricco di concerti, spettacoli, talks, proiezioni cinematografiche e iniziative culturali di ogni genere, da laboratori a performance di arte contemporanea.

I tre palchi con diversi eventi, le cinque aree ristoro con proposte variegate e le aree gioco per i bambini e per gli amici a quattro zampe rendono Arcella Bella un giardino accogliente, inclusivo ed accessibile a chiunque voglia godersi una serata in tranquillità a due passi dal centro.

Grazie alla collaborazione con le associazioni e le comunità che popolano il nostro quartiere, il menù del parco non offre solo il classico panino da festival, ma propone piatti etnici, affiancati a piatti della tradizione italiana e veneta e alla pizza de Il Voglia Di, mentre per l’aperitivo o per il cocktail del dopo cena ci sono i chioschi di Arcella Bella e di Versi Ribelli. La Yarda approda all'Arcella con un chiosco di drink di produzione propria. Dulcis in fundo, quest’estate Arcella Bella ospita la gelateria Tre Garofani.

