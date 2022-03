Arcella Bella • Grande festa di apertura

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/645335673229327/

Siamo più emozionati che mai nel dirvi che il 29 aprile inizierà ufficialmente la ?????? ???????? di Arcella Bella

Con estrema gioia ecco il programma del primo weekend

??????ì ?? ??????

Mombao LIVE + Future Love Sound System

?????? ?? ??????

CIPRIA

???????? ? ??????

More info soon

Come sempre, ingresso ad offerta libera!

Arcella Bella è un punto d’incontro. Un giardino estivo aperto tutti i giorni per tutta l’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova.

Le nostre regole:

? Il rispetto del parco è tanto importante quanto quello del vicinato, invitiamo a non fare rumore in prossimità degli ingressi.

? È vietato introdurre vetro e alimenti;

? L’arrivo al parco in bicicletta è consigliato, l'ingresso in bicicletta non è purtroppo consentito.

