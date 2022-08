Arcella Bella • Sapori di Mare: festa gastronomica del pescato e fritto, 3a edizione

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/576019477332658/576019487332657/

19, 20, 21 agosto dalle 19

Sapori di Mare: Festa gastronomica del pescato e fritto, 3a edizione

Area Arcella Bella

IL MENU

Antipasto

Crostini con burro e acciughe, Philadelphia e salmone, sgombro e olive taggiasche, baccalà mantecato e prezzemolo - euro 10

Primi

Pasta calamarata con calamari in sugo - euro 9

Linguine con code di gambero, zucchine e pomodorini - euro 9,50

Insalata di riso con frutti di mare, sedano, olive, rucola - euro 9

Secondi

Seppie in umido con piselli e polenta - euro 9

Polpo con patate, prezzemolo, aglio e pane - euro 12

Frittura di pesce con contorno di insalata e pomodorini - euro 10

Ingresso ad offerta libera, no prenotazione

- -

Arcella Bella

Arcella Bella è un punto d’incontro, un giardino estivo aperto per tutta l’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova. Ogni giorno, dalle 18 in poi, vi aspettano pizze e specialità per tutti i gusti a cura della Pizzeria Voglia Di, favolosi cocktail by Aperture Cocktail Bar ed eccezionali vini dell'Enoteca Mediterranea. Arcella Bella è un’attività realizzata con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La città delle idee 2022-2023”.

Le nostre regole:

? Il rispetto del parco è tanto importante quanto quello del vicinato, invitiamo a non fare rumore in prossimità degli ingressi.

? È vietato introdurre bevande, lattine, bottiglie, vetro.

? L’arrivo al parco in bicicletta è consigliato, l'ingresso in bicicletta non è purtroppo consentito.

? All’interno del festival scattiamo foto e giriamo video a scopo promozionale.

Info web

Foto articolo da evento Facebook