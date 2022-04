Arcella Bella • Sapori di Mare: festa gastronomica del pescato e fritto, 2a edizione

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/368968995244010/

Dal 26 al 30 maggio

Sapori di Mare: Festa gastronomica del pescato e fritto, 2a edizione

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

?? ????'

?????????

? Crostini con burro e acciughe, Philadelphia e salmone, sgombro e olive taggiasche, baccala? mantecato

?????

? Pasta calamarata con calamari in sugo

? Linguine ai frutti di mare e pomodorini

???????

? Seppie in umido con piselli e polenta

? Polpo con patate

? Frittura di pesce con contorno di insalata

Info e prenotazioni al numero 345 415 6644, solo WhatsApp.

Ingresso ad offerta libera

- -

Arcella Bella è un punto d’incontro. Un giardino estivo aperto tutti i giorni per tutta l’estate al Parco Milcovich, nel più grande quartiere di Padova.

Le nostre regole:

? Il rispetto del parco è tanto importante quanto quello del vicinato, invitiamo a non fare rumore in prossimità degli ingressi.

? È vietato introdurre bevande, lattine, bottiglie, vetro.

? L’arrivo al parco in bicicletta è consigliato, l'ingresso in bicicletta non è purtroppo consentito.

Info web

https://www.facebook.com/events/368968995244010/

Foto articolo da evento Facebook