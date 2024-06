Arcella Bella • Sapori di Mare: festival gastronomico del pescato

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/950049800249983

Sapori di mare: festival gastronomico del pescato e del fritto torna all’Arcella Bella.

Dal 28 al 30 giugno il mare arriva al parco, o almeno i suoi sapori. Tre giorni con piatti classici e gustosi di pesce, un salto in riva al porto rimanendo tra le luci e l'intrattenimento del parco!

Scopri il menu

ANTIPASTO

- FRISELLE euro 7,50

con Mazzancolle in saor / Stracciatella e acciughe / Baccalà mantecato

PRIMI

- SPAGHETTI ALLE VONGOLE euro 9,50

- PASTICCIO AI FRUTTI DI MARE euro 9,50

- TROFIE ALLA MEDITERRANEA euro 9,50

(tonno fresco, pomodorini, capperi, olive)

SECONDI

- SEPPIE IN UMIDO CON PISELLI E POLENTA euro 10,00

- ORATA IN CROSTA ALLE ERBE DI PROVENZA euro 13,50

con contorno di spinacino e pomodorini

- PANINO CON POLPO euro 10,00

(polipetti scottati alla paprika, salsa guacamole,

pomodorini, insalata, olive taggiasche)

Ingresso ad offerta libera

Realizzato con il Contributo del Comune di Padova nell’abito del progetto “La Città delle Idee”

Le nostre regole

• Non è richiesto un biglietto per l'ingresso, è gradita una libera offerta a sostegno della proposta artistica. Per ringraziarti di un’offerta sostanziosa ti omaggeremo di una maglietta, una shopper o il posacenere tascabile.

• Il rispetto del parco è tanto importante quanto quello del vicinato, invitiamo a non fare rumore in prossimità degli ingressi e nell’area limitrofa al parco.

• È vietato introdurre bevande, lattine, bottiglie, vetro.

• L’arrivo al parco in bicicletta è consigliato, l'ingresso al festival in bicicletta non è consentito: preghiamo di lasciare i mezzi nelle apposite rastrelliere o lungo la recinzione del parco.

• Chiediamo aiuto e attenzione nella raccolta differenziata dei rifiuti prodotti.

• All’interno del festival scattiamo foto e giriamo video a scopo promozionale, l’accesso e la permanenza nell’area rappresenta autorizzazione a comparire nei contenuti. Rivolgiti al personale per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali.

• Il Parco Milcovich è aperto ogni giorno, gli stand di Arcella Bella aprono tra le 18 e le 19. Controlla il sito per scoprire gli orari di ogni evento in programma!

Arcella Bella è un punto d’incontro, un giardino nel più grande quartiere di Padova. Per la sesta edizione, da aprile a settembre 2024 il Parco Milcovich diventa un luogo sicuro per passare una serata a riparo dalla calura estiva: lasciatevi trasportare da un programma ricco di concerti, spettacoli, stand-up, talks, proiezioni cinematografiche e iniziative culturali di ogni genere.

Due palchi, cinque aree ristoro con proposte variegate e le aree gioco per i bambini e per gli amici a quattro zampe rendono Arcella Bella un giardino accogliente, inclusivo ed accessibile a chiunque voglia godersi una serata in tranquillità a due passi dal centro. Sul nostro sito è consultabile una mappa dell’accessibilità, per orientarsi nel parco e preparare la propria visita.

La cucina, la nuova friggitoria e l’immancabile pizzeria de Il Voglia Di riempiranno le nostre pance tutte le sere, mentre per l’aperitivo o per il cocktail del dopo cena ci sono i chioschi di Arcella Bella e di Spaziale, nuovo cocktail bar del ghetto (via dell’Arco, 11). Torna la gelateria Tre Garofani con nuovi e freschi gusti, così come il chiosco degli ottimi vini di Versi Ribelli. Oltre all’offerta enogastronomica, Arcella Bella 2024 ospita il format permanente ‘Argilla Bella’, corsi di ceramica a cura di Mosca Bianca; ogni giorno appuntamento con i corsi di Yoga dell’associazione Be Happy.

Le novità della sesta edizione

Una parete di arrampicata, in collaborazione con Crash Fest e Work Less Collective, disponibile tutti i giorni!

I bicchieri lavabili, in partnership con CupHero. Acquistabili al costo di 2 euro, svolgono una doppia funzione: sostengono il festival e proteggono l’ambiente. Rimane comunque attiva l’alternativa in PLA (plastica biodegradabile).

La partnership con Dott. (monopattini elettrici). I nuovi utenti, utilizzando il codice ARCBLL2, avranno a disposizione due corse gratis da 10 minuti l’una.

Gli utenti già iscritti, invece, potranno usufruire di uno sconto del 30% su 3 corse con il codice ARCBLL30. Trasformare il modo in cui ci spostiamo è il nostro investimento sul futuro, per questo siamo guidati dall’idea di rendere la micromobilità accessibile a tutti e tutte.

Arcella Bella offre solo hamburger di qualità e filiera controllata grazie alla collaborazione con Azove, azienda di eccellenza del territorio al servizio da cinquant’anni della zootecnia bovina.

