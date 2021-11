Al Multiastra “Arcella in a day”: i video degli abitanti diventano un docufilm

L’identità culturale e valoriale di una città assume nuovi significati attraverso una narrazione costruita dai suoi stessi protagonisti: i cittadini. È con questa premessa che Associazione Play ha lanciato a maggio il progetto Arcella in a day, realizzato con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La Città delle Idee.

«Abbiamo chiesto a tutti i cittadini di Padova – spiega Andrea Vedovato, presidente di Play – di raccontare attraverso i propri occhi il quartiere Arcella. Dal mercato all'aperto al bar all'angolo. Dalla strada che una persona percorre quotidianamente fino al giornalaio in piazza. Raccontare un tramonto, una storia o mostrare un posto speciale. In risultato è stato positivo, in poco meno di un mese, abbiamo raccolto più di un centinaio di contributi, segno che la cittadinanza sente il desiderio di raccontare l’energia e la vitalità presente in uno dei quartieri cittadini maggiormente interessato da processi di trasformazione e riqualificazione urbana e sociale».

Una fitta rete di associazioni del territorio è stata coinvolta nel progetto: Arcella Town, Arcella bella, Le Mille ed una Arcella, Limerick, Scuola di Musica Gershwin, Teatro della Gran Guardia, Mat - Mare Alto Teatro, Associazione Esperia, Circolo The Last Tycoon e Associazione PRIS.

Il cortometraggio, che sarà presentato in prima assoluta venerdì 19 novembre dalle ore 19 alle ore 19.30 (ingresso gratuito) al Multisala Astra, è un vero e proprio ritratto urbano, un racconto a più voci con chiavi di lettura diverse. Una forma nuova di comunicazione, più diretta e maggiormente aderente alla realtà, con cui rappresentare il quartiere attraverso lo sguardo collettivo dei suoi abitanti. Il montaggio è stato realizzato dalla regista Raffaella Rivi con musiche originali composte da Yuri Argentino.

La serata, inserita all’interno della kermesse Novembre PataVino, sarà anche l’occasione per festeggiare, insieme a tutte le attività arcellane vicine, l’attività della Libreria Limerick, piccola libreria indipendente specializzata in libri illustrati. Una serata di degustazioni, aperitivi, dj set e tante altre sorprese.

