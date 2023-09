Arcella Incontra Arcella e Aircella Ruvido Festival

Confesercenti del Veneto Centrale, con l’obiettivo di valorizzare e accendere un riflettore sulle attività commerciali di vicinato, promuove un evento all’aperto unico nel suo genere, con il contributo dell’assessorato alle attività produttive e al commercio del Comune di Padova: “Arcella incontra Arcella”.

Dalle 16 alle 22 di domenica 17 settembre viale Arcella, lo stradone principale che attraversa il quartiere, sarà straordinariamente chiuso al traffico, per accompagnare i visitatori in un percorso di incontro e conoscenza degli esercizi che con la loro presenza e la loro mansione danno valore al territorio.

Inserendosi nel contesto e con la collaborazione di “Aircella Ruvida Festival”, kermesse diventata ormai un appuntamento fisso per la cittadinanza organizzata da Ruvido e dallo studio di registrazione DropC, Arcella incontra Arcella vuole anche aggiungere valore ad un evento dedicato alla musica di qualità e al divertimento. Grazie alla partecipazione dei negozianti del quartiere, saranno disposti all’aperto dei gazebo con i prodotti in vendita delle diverse attività, in maniera tale da permettere agli ospiti del Festival e alla città tutta di conoscere personalmente ed entrare in contatto con gli esercizi di quartiere. Ad aggiungersi all’evento saranno anche dei food trucks che, sempre lungo la via principale, permetteranno ai partecipanti di godere del buon cibo e di bevande rinfrescanti, arrivando a creare un contesto di festa e condivisione per tutto il quartiere.

L’obiettivo è quello di valorizzare e celebrare il patrimonio commerciale del quartiere Arcella al fine di decentralizzare il flusso commerciale concentrato intensivamente nel centro storico della città, e allo stesso tempo tessere una nuova relazione a doppio senso tra negozi/negozianti di quartiere e abitanti. Il tutto a fianco di un contest musicale esclusivamente italiano, che vedrà musicisti provenienti da tutta la nazione confrontarsi e allo stesso tempo intrattenere il pubblico tra un acquisto e l’altro.

All’evento saranno presenti:

Gold Soundz, Casalinghi dalla Luciana, Angolo della Biancheria, Antonella Moda, Agenzia Immobiliare Mercuri, Impresa Onoranze Funebri Allibardi, Ho Perso il Filo, Valigeria Bertipaglia, Prink – Cartucce ad Ogni Costo, Limerik, L’albero del Miele e Intimi Segreti.

Nel contesto del Ruvido Sound Contest si scontreranno 5 band provenienti da tutta Italia risultate finaliste del concorso, a cui si aggiungeranno una band locale molto particolare: “The Sliding Doors” del liceo artistico Pietro Selvatico di Padova. Il posto sul palco è stato guadagnato dalla band di liceali successivamente allo Scalcerle Music Festival: un’iniziativa dell’istituto di istruzione superiore Pietro Scalcerle svoltasi nella sua prima edizione lo scorso 5 maggio, alla quale hanno partecipato 10 licei di Padova e provincia sfidandosi a colpi di rock ‘n roll. Gli Sliding Doors, spiccando particolarmente per il loro talento, in seguito alla votazione di una giuria si sono aggiudicati la possibilità di esibirsi all’interno del contesto dell’Aircella Ruvido Festival.

RUVIDO

Il barber Rock Club nasce da un’idea di Giuliano Biasio che il 20 Maggio 2017 decide di dar vita al suo sogno. Figlio d’arte, vista la concorrenza low-cost nel settore, punta tutto sulla qualità e sullo stile, unendo le sue due passioni: la barberia e il rock’n roll, diventando un punto di ritrovo per gli amanti del genere.

DROPC STUDIO

La produzione musicale, nella filosofia di DropC Studio, è un processo molto delicato, che richiede competenze specifiche e una profonda conoscenza sia della musica che dell’industria musicale. Il loro approccio è basato su un’attenzione particolare al messaggio che l’Artista vuole comunicare. La musica è al servizio della creatività e della visione dell’Artista, e non il contrario, per questo motivo l’obiettivo dello studio è quello di comprendere a fondo il messaggio che l’Artista vuole trasmettere attraverso la sua musica e di trovare la strada migliore per comunicarlo in modo personale e unico.

RUVIDO SOUND CONTEST

Si tratta di un concorso creato per ricostruire una scena musicale pulita e di qualità, senza perdere li sano gusto di suonare e divertirsi. Dopo una prima fase di selezione online, 20 band si esibiscono in una location unica nel suo genere: l'interno di un barbershop. Ruvido Barbershop viene perciò trasformato in un palcoscenico, mentre il pubblico in strada assiste, supporta e vota le quattro band che si esibiscono ogni serata. Le cinque serate si svolgono di sabato ogni 2 settimane a cominciare da maggio. La finale del concorso è una sfida senza esclusione di colpi tra le 5 band finaliste, inserita all’interno del contesto di un vero e proprio festival rock made in Italy.

