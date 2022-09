Arcella sport fest 2022 al parco Morandi

La seconda edizione dell’Arcella Sport Fest quest’anno si occuperà di sport come strumento per il superamento delle barriere culturali, sociali, e per quanto possibile economiche

Lo scopo di questo evento è di far incontrare i cittadini del quartiere Arcella con le Associazioni e Società Sportive che operano nel quartiere per incentivare la pratica sportiva in maniera solidale, costante e strutturata all’interno di un gruppo, una società, una associazione sportiva.

Sarà ospite della manifestazione Emergency con uno spazio informativo. Appuntamento al parco Morandi il 10 e l'11 settembre.

Il programma delle due giornate prevede:

tornei amatoriali di pallavolo e di calcio per bambini e adulti in squadre miste

tornei di karate e viet vo dao per bambini,

tornei di touch rugby,

percorsi di skill challenge per bambini e adulti in squadre miste

dimostrazioni e workshop di tutte le attività praticate dalle Associazioni presenti:

Balli Swing,

Viet Tai Chi,

Yoga,

Pilates,

Roller

Il pomeriggio e la serata di sabato saranno allietate da un Musical curato dalla Dreaming Academy e da una lezione aperta di balli swing e boogie curati dall’associazione Giggle Mugs. Dalle 21.00 musica dal vivo e balli con il gruppo “The Twister with Alice Violato” .

Domenica 11 alle ore 19 si svolgerà un incontro dal titolo “Lo sport come buona pratica per l’educazione al superamento delle barriere economiche, culturali e di genere. Esperienze virtuose e futuro dallo staff all’atleta”.

Saranno presenti l’Assessore allo sport del comune di Padova, la ex Presidente della consulta del quartiere Arcella, il calciatore Sherif Maramoko, la dott.ssa Alice Bruni responsabile dei progetti europei Assist contro la discriminazione di genere, una rappresentane della polisportiva S. Lorenzo storico quartiere di Roma, moderati dalla giornalista Giuliana Lucca. Introdurrà Fulvio Papalia Presidente della società sportiva New Athletic & Martial School Center.

«Siamo molto contenti di aver organizzato questa iniziativa anche quest’anno, perché crediamo nel valore di rigenerazione sociale dell'Arcella attraverso lo sport per tutti e gli eventi, che portano in modo festoso, i cittadini ad in contrarsi con le associazioni e società sportive. Il nostro obiettivo è far conoscere le nostre attività e avvicinare i giovani e meno giovani alla pratica costante e strutturata di un'attività sportiva che sia anche strumento di superamento delle barriere culturali, di genere e economiche. Per questo motivo abbiamo inserito un momento importante di riflessione su queste tematiche» dichiara Fulvio Papalia della palestra New Athletic organizzatore dell'evento.

Per l’intera durata della manifestazione saranno presenti i punti informativi e gazebo delle associazioni presenti, uno spazio di animazione per i bambini e le bambine curato dalla Dreaming Academy e dall’associazione L’Albero del Miele e un’area ristoro dove incontrarsi per una pausa, conoscersi e fare festa insieme.

Aderiscono all’iniziativa le seguenti associazioni e società sportive: New Athletic & Martial School Center, asd Polisportiva San Precario, asd Momo Volley, asd Polisporiva Brenta 3, asd Quadrato Meticcio Football, asd Uncensored Runners, asd GiggleMugs Swing Dancers, asd Albero del Miele, asd Healt & Care a.p.s.e.. asd Dreaming Academy, Way41 asd.

La Manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Padova e con il Patrocinio del Comune di Padova.

Tutte le attività sono gratuite.

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1479416309186210

Foto articolo da evento Facebook