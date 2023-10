Nell’ambito del Piano di Valorizzazione dei luoghi della cultura 2023, giovedì 19 ottobre è in programma l’apertura straordinaria di Palazzo Folco – sede della Soprintendenza – in Via Aquileia, 7 a Padova, che sarà visitabile, con ingresso gratuito, dalle 17 alle 21, a cura del personale della Soprintendenza. In occasione di questa apertura straordinaria, si terrà, alle ore 17.30, la conferenza “Lo scavo tra via Tiepolo e via San Massimo nel quadro delle necropoli preromane di Padova”.

Nel consueto appuntamento relativo allo scavo della necropoli preromana di Via Tiepolo e Via San Massimo, condotto da anni dall’Università Cà Foscari di Venezia in collaborazione con la Soprintendenza, verrà presentato un aggiornamento sull’ultima campagna di scavo 2023, su alcuni interventi di restauro in corso e sulle nuove prospettive nell’ambito di importanti progetti di ricerca.

Interverranno:

Fiorenza Bortolami – Archeologa

Giovanna Gambacurta – Università Ca’ Foscari – Venezia

Cecilia Moscardo – Archeologa

Federica Santinon – Funzionario Restauratore SABAP VE MET

Angela Ruta Serafini – già Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

L’ingresso alla conferenza è gratuito su prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti. Si prega di inviare la richiesta esclusivamente on line tramite il seguente link: https://forms.gle/emvH8rsXJCkqT9vk6.

Per la visita a Palazzo Folco non è necessaria la prenotazione e l’ingresso è libero. Il Piano di Valorizzazione dei luoghi della cultura è un’iniziativa promossa annualmente dal Ministero della Cultura.