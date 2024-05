Archivissima 24 - Monselice, alla biblioteca San Biagio un intervento sul "Futurismo veneto" di Valentina Casarotto il 7 giugno 2024. In occasione della "Notte degli Archivi", la Biblioteca San Biagio di Monselice ha organizzato un’esposizione di documenti d’archivio e un breve intervento della prof.ssa Valentina Casarotto su “Il Futurismo Veneto“, per introdurre e presentare la proiezione del video realizzato in occasione della rassegna “Archivissima 24”.

Ingresso libero.