Arena di Montemerlo, tutti gli eventi del fine settimana

Sabato 10 settembre torna Paolo Venturini con il docufilm Maximum Quota, Domenica 11 musica c’è il Veneto Rock Festival. Tutti gli appuntamenti del fine settimana a Montemerlo.

Sarà un fine settimana ricco per l’Arena Montemerlo di Cervarese Santa Croce (Padova), che continua con la sua programmazione estiva realizzata dalla Proloco Montemerlo. Dopo la presentazione del corto Maximum Temperatus, che ha riscosso tanti consensi del pubblico nella rassegna del 2021, torna sabato 10 settembre (ore 21) l’atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato Paolo Venturini. In questa occasione sarà proiettato il docufilm “Maximum Quota. Là dove nascono le nuvole”, che raccoglie la sfida in Ecuador, ovvero il tentativo dell’atleta di correre dal livello del mare fino alla cima del vulcano Chimborazo a 6.300 mt. d’altitudine, senza acclimatazione alla quota, senza assumere medicinali contro il mal di montagna e senza l’ausilio di ossigeno artificiale. Paolo Venturini sarà presente per rispondere alle domande e le curiosità del pubblico.

Domenica 11 settembre si cambia con una serata tutta dedicata al rock. A partire dalle 19 inizia il Veneto Rock Festival. Sul palcoscenico dell’Arena si alterneranno la Serena Rock band capitanata da Franco Serena, Feline Melinda, Blondiefox, Black Reflex, Bauman e gli EX.

Ingresso libero

Info 3405381060

https://www.facebook.com/arenadimontemerlo

